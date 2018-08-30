Yaylada ilginç deney

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tobamzga yaylasına gelen 4 arkadaş buldukları tencere ile adeta roket atışı gerçekleştirdi. Yaylaya çıkartmış oldukları torpilleri patlatarak eğlenen 4 kafadar, yaylada buldukları tencere içine torpili koyup tencere kapağının yüzlerce metre fırlatmayı başardılar.
Torpilin patlaması ve "Laz 53 Tencere Roket Atar" diye adlandırdıkları tencerenin patlayıp kapağın fırlama görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. (İHA)
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