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Yaylada ilginç deney

İLGİNÇ HABERLER  | 30.08.2018 10:33 | Son Güncelleme

Çıktıkları yaylada tencere içerisinde torpil patlatarak ilginç bir deneye imza atan 4 arkadaş sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tobamzga yaylasına gelen 4 arkadaş buldukları tencere ile adeta roket atışı gerçekleştirdi. Yaylaya çıkartmış oldukları torpilleri patlatarak eğlenen 4 kafadar, yaylada buldukları tencere içine torpili koyup tencere kapağının yüzlerce metre fırlatmayı başardılar.

Torpilin patlaması ve "Laz 53 Tencere Roket Atar" diye adlandırdıkları tencerenin patlayıp kapağın fırlama görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize deney Torpil

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