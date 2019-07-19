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Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Almus ilçesinde, dün otlamaya giden hayvanları almak için yaylaya çıkan Engin Çelikdemir (13) sisli havada kayboldu.

Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/ALMUS (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Almus ilçesinde, dün otlamaya giden hayvanları almak için yaylaya çıkan Engin Çelikdemir (13) sisli havada kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Olay, dün baat 15.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çevreli beldesi yakınlarındaki Çifte Tekke Yaylası'nda meydana geldi. Hayvancılık yapan Nefse ve İsa Çelikdemir çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Engin Çelikdemir otlayan hayvanları geri getirmek için sisli havada çadırdan ayrıldı. Yaklaşık 2 saat sonra, Engin'in getirmek için çadırdan çıktığı hayvanlar başıboş halde geri geldi. Hayvanlarla birlikte Engin'in gelmediğini fark eden aile, oğullarını bölgede aramaya başladı. Bir süre Engin'i arayan ailesi herhangi bir ize rastlamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gece saatlerinde olay yerine jandarmaya ait bora timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı gece boyunca süren arama çalışmaları bugün de devam etti. Bölgede havanın yağışlı ve sisli olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülürken, henüz Engin'in izine rastlanmadı.
Kayıp çocuğu arama çalışmalarına katılan bölge sakinlerinden Tahir Karaca, "Yayladaki arkadaşlarımızın çocuğu dün saat 15.00 sıralarında hayvanlar arazide otlatıldığı için yanına gitmiş. Elverişsiz hava şartlarından dolayı arazide yolunu kaybetmiş. Dün akşamdan beri aralıksız olarak tüm güvenlik güçlerimizle beraber bizler de aramaya devam ediyoruz" dedi.

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Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyorYaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyorYaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyorYaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor

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