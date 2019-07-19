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Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 20:41 | Son Güncelleme

ORMANLIK ALANDA UYURKEN BULUNDU Kayıp Engin Çelikdemir, yayladaki çadırlarının 5 kilometre uzağında ormanlık alanda uyurken jandarma ve köylüler tarafından bulundu.

Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor (2)

ORMANLIK ALANDA UYURKEN BULUNDU
Kayıp Engin Çelikdemir, yayladaki çadırlarının 5 kilometre uzağında ormanlık alanda uyurken jandarma ve köylüler tarafından bulundu. Geceyi ormanlık alanda bulunan kayalıkların yanında uyuyarak geçiren Engin Çelikdemir, sağlık kontrollerinin yapılaması için Almus Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrollerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Çelikdemir, ailesine teslim edildi. Engin'in ailesine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.
'25 SAAT SONRA OĞLUMUZA KAVUŞTUK'
Engin Çelikdemir'in annesi Nefse Çelikdemir, oğlunun bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sevinçliyiz, çocuğumuz bulundu. Başına bir şey gelmemiş. Sağlık durumu da iyi. Herkes sevindi. Çifte Tekkeler denilen mevkide taşın yanında uyurken bulunmuş" dedi.
Baba İsa Çelikdemir ise "25 saat sonra oğlumuza kavuştuk. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Çocuğumuzu bulacağımızdan umudumuz vardı. Çelikdemir ailesi olarak Çevreli kasabası halkına güvenlik güçlerimize ve AFAD ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Biz de arıyorduk. bulunduğunda çok yakındaydık. Ama diğer arkadaşlara denk geldi. Aldık getirdik ve bu mutluluğu yaşadık. Şu anda bir sağlık sıkıntısı yok. Yarım saat gözlem altında kaldıktan sonra evimize götüreceğiz" diye konuştu.
Engin Çelikdemir ise geceyi kayalıklarda geçirdiğini belirterek, "Ben iyiyim, sağlığım da iyi. Beni bulmasalardı ben yine orada kalacaktım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor (2)Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor (2)Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor (2)Yaylada kaybolan 13 yaşındaki Engin aranıyor (2)

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