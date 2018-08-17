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Yaylada kaybolan 5 kişilik aileyi JAK timleri buldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

O ANLARI ANLATTILAR: ÇOK KORKTUK Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çıktıkları doğa gezisinde kaybolan 5 kişilik aile, o anları anlattı.

Yaylada kaybolan 5 kişilik aileyi JAK timleri buldu (2)

O ANLARI ANLATTILAR: ÇOK KORKTUK
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çıktıkları doğa gezisinde kaybolan 5 kişilik aile, o anları anlattı. Cem Kaplan, Londra'dan tatil için geldiklerini belirterek, "Maalesef orman içinde bir saat hatası yaptık. Bir anda karanlık içinde kaldık. Işıklarımızın pili ve telefonlarımızın şarjı bitti. Yolumuzu kaybettik. Geceyi orman içinde geçirmeye karar verdik. Gece yarısı çok üşüdük ve titremeye başladık. Bir anda düdük sesleri duyduk. Jandarma'nın geldiğini gördük. Bizi kurtardılar" dedi.
Claudia Kaplan da gecelerinin çok zor geçtiğini belirterek, "Çok korktuk. 'Biri gelir mi' diye düşündük. Gece yarısı jandarma gelip bizi kurtardı. İyi ki geldiler. Yoksa çok kötü şeyler olabilirdi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yaylada kaybolan 5 kişilik aileyi JAK timleri buldu (2)Yaylada kaybolan 5 kişilik aileyi JAK timleri buldu (2)Yaylada kaybolan 5 kişilik aileyi JAK timleri buldu (2)

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