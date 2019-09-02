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Yaylada kaybolan 6 kişinin bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan ve dün gece sağ bulunan 1'i çocuk 6 kişi, yaşadıklarını anlattı - Kayıp kişilerden Hakkı Kandemir: - "Oğlum Arif'in bizimle olması nedeniyle endişelendim. Çok zor parkurlar vardı. Zaman zaman onu önüme aldım, zaman zaman da sırtımda taşıdım. Arif nedeniyle çok dikkatli olmak zorundaydık"

RİZE (AA) - Rize'de sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 1'i çocuk 6 kişi, evlerine ulaştı.

Kayıp kişilerden Hakkı Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün boyunca yaşadıklarını anlattı.

Gruptaki en tecrübeli kişinin kendisi olduğunu dile getiren Kandemir, "Daha önce iki ya da üç kez buraya çıkmıştık ama yağmur ve sis işimizi zorlaştırdı, ilerleyemedik. Kamp malzememiz ve yemeğimiz vardı. Yemeğimiz iki günlüktü. Azalınca cumartesi akşam yedik, daha sonra bir daha pazar günü öğlen yedik." ifadesini kullandı.

- "Kimsede bir sakatlık olmaması işimizi kolaylaştırdı"

Kandemir, yavaş yavaş ilerlediklerini belirterek, "Yavaş yavaş ilerliyorduk. Oğlum Arif'in bizimle olması nedeniyle endişelendim. Çok zor parkurlar vardı. Zaman zaman onu önüme aldım, zaman zaman da sırtımda taşıdım. Arif nedeniyle çok dikkatli olmak zorundaydık. Bir an önce parkurun dışına çıkmak istiyorduk." dedi.

Cumartesi akşamını güvenli yere sığınıp ateş yakarak geçirdiklerini vurgulayan Kandemir, şöyle devam etti:

"Pazar günü ani yağmur bastırınca bizi buldukları yere sığındık. Bizi buldukları yer dışında, bize başka yerde ulaşamayacaklarını biliyorduk. Bu nedenle bir an önce oraya ulaşmak istiyorduk. Eğer bize ulaşamasaydılar geceyi orada geçirip sabah yürüyüşe devam edecektik. Kimsede bir burkulma ve sakatlık olmaması da işimizi kolaylaştırdı."

Kandemir, Rize Valisi Kemal Çeber ile de telefonla görüşerek, ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.

- "Babamın beni koruyacağını biliyordum"

Kandemir'in oğlu Arif Kandemir de yağmur nedeniyle zaman zaman zorlandıklarını ifade etti.

Babasının yanında olmasının kendisine güven verdiğini dile getiren Kandemir, "Biraz üşüdük ama korkmadım. Babam benimleydi. Babamın beni koruyacağını biliyordum. Yabani hayvanlardan da korkmadım. Babam benimle olduğu için çok rahattım. Babam bana güven verdi." diye konuştu.

- "Yanımızda küçük çocuk olduğu için orman içlerinden yürümeye çalıştık"

Gruptakilerden Ali Pehlevan da ilk iki gün havanın iyi olduğunu, ardından bozduğunu söyledi.

Hava şartlarının kendilerini zorladığını vurgulayan Pehlevan, "Dere yükseldi. Parkur zorlaşınca yanımızda da küçük çocuk olduğu için genelde orman içlerinden yürümeye çalıştık. Bu da bizim mesafemizi uzattı." dedi.

Pehlevan, zaman zaman zorluklar yaşadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son bulunduğumuz gün kurtarma ekiplerinin zaman zaman ışıklarını görüyorduk ama sis ve yağmur nedeniyle yürüyemiyorduk. Sonuçta böyle zorlu bir zaman geçti. Bizim için tehlikeye giren insanlar kusura bakmasın. Biz de böyle bir şey yaşanmasını istemezdik."

Rize'de 30 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Handüzü Yaylası'na giden biri çocuk 6 kişi, bölgede balık tutmak ve kamp yapmak için Paşaçukuru Deresi bölgesine inmiş, sağanak yağışın ardından derenin yükselmesiyle cumartesi günü mahsur kaldıklarını bildirerek yetkililerden yardım istemişti. Cep telefonlarının şarjının bitmesi üzerine irtibatın kesildiği 6 kişi, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu dün gece sağ bulunmuştu.

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