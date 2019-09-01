HABER

Yaylada kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 14:53 | Son Güncelleme

Rize Valisi Kemal Çeber: - "Havanın yağmurlu ve yoğun sis bulutlarının olması, bölgedeki yoğun orman yapısı ve yağıştan dolayı kayganlaşan kayalar, arama kurtarma çalışmalarımızı güçleştirse de kaybolan 6 vatandaşımızın bulunması için yürüttüğümüz çalışmalar devam etmekte olup, umarız ki en yakın zamanda kaybolan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmış olacağız"

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, havanın yağmurlu ve yoğun sis bulutlarının olması, bölgedeki yoğun orman yapısı ve yağıştan dolayı kayganlaşan kayaların arama kurtarma çalışmalarını güçleştirmesine rağmen, kaybolan 6 kişinin bulunması için yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü öğlen saatleri itibariyle Küçükçayır Başmeşe mevkisinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan, biri çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde 2 ekip ve toplamda 50 kişi ile yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, İl Jandarma, Rize Arama Kurtarma Ekipleri (RİKE), sivil toplum kuruluşları, kaybolanların yakınları ve 2 yerel rehberin de eşlik ettiğini vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

"Handüzü Yaylası ve Küçükçayır Başmeşe arasındaki 8 kilometrelik vadide Jandarma drone (İHA) ekibi tarafından yürütülen çalışmalar, havanın yağışlı olması ve yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sonlandırılmış olup, Küçükçayır Başmeşe tarafından ve Handüzü Yaylası'ndan vadiye giren iki ekip tarafından aramalar aralıksız devam etmektedir. Havanın yağmurlu ve yoğun sis bulutlarının olması, bölgedeki yoğun orman yapısı ve yağıştan dolayı kayganlaşan kayalar, arama kurtarma çalışmalarımızı güçleştirse de kaybolan 6 vatandaşımızın bulunması için yürüttüğümüz çalışmalar devam etmekte olup, umarız ki en yakın zamanda kaybolan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmış olacağız."

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdiDev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi
Tedavisi süren 11 yaşındaki Neslişah'ın hayalleri gerçek olduTedavisi süren 11 yaşındaki Neslişah'ın hayalleri gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama çalışmaları Rize Rize Valisi Kemal Çeber Yaylada kaybolan 6 kişi

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.