HABER

Yaylada mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 05:11 | Son Güncelleme

Düzce'de gezmek için gittikleri yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 11 kişiye, 10 saat sonra ulaşıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, araçlarıyla yaylaya gezmeye giden ve ani bastıran tipi ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 11 kişi, 10 saat sonra kurtarıldı.

İlçeye bağlı 1400 rakımlı Balıklı Yaylası'na gitmek için öğleden sonra üç ciple yola çıkan Bilal Akbaş ve 10 arkadaşı, bölgede oluşan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası mahsur kaldı.

Araçları kara saplanan ve bulundukları yerde hareket edemeyen 11 kişi, telefonların çekmemesi nedeniyle 5 kilometre yürüyerek Gölormanı Orman İşletme Şefliğine kadar yürüdü.

Burada orman görevlilerinden yardım isteyen vatandaşlar, olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgeye ulaşmanın zor olması nedeniyle İl Özel İdaresinden yolun açılması için yardım istedi.

İhbar üzerine iş makinaları ile yola çıkan ekipler, yaklaşık 5 saat süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaştı. Ekipler 1,5 metre kar olan bölgede bir vatandaşın traktörünün de yardımıyla mahsur kalan 11 kişinin araçlarını buldu.

Bilal Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 saat boyunca mahsur kaldıklarını ve araç içinde beklediklerini belirterek, "Arabanın altı yere oturdu ve tekerler havada kaldı. Bulunduğumuz yerde uzun süre mahsur kaldık. Kar aniden bastırdı. Yaylaya çıkarken bu kadar yoktu. Ekipler geldi kurtulduk." dedi.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyorİstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
3.5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! 3.5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce kar yağışı mahsur kalma

En Çok Okunan Haberler

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

İtirafçı deşifre etti! FETÖ'nün sınav taktiği yok artık dedirtti

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

AKOM uyardı! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm çabaları boşa çıktı! 3.5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

3.5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Proşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Proşenko canlı yayında açıkladı: Erdoğan bana söz verdi

Ekipleri harekete geçiren telsiz konuşması! Kamarasında ölü bulundu

Ekipleri harekete geçiren telsiz konuşması!

Hatay’da şimşekler geceyi aydınlattı

Korku dolu anlar! Gece gündüze döndü

Kar uyarısı THY seferlerini iptal ettirdi

Yola çıkacaklar dikkat! Kar uyarısı seferleri iptal ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.