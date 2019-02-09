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Yaylada mahsur kalan 3 kişiyi AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 10:59 | Son Güncelleme

Konya’da AFAD ekipleri, araçla gezintiye çıkan ve yaylada mahsur kalan 3 arkadaşı kurtardı.Olay, Konya’nın Ahırlı ilçesi Kuruçay Mahallesi Kurşunlu Yaylası’nda meydana geldi.

Konya’da AFAD ekipleri, araçla gezintiye çıkan ve yaylada mahsur kalan 3 arkadaşı kurtardı.
Olay, Konya’nın Ahırlı ilçesi Kuruçay Mahallesi Kurşunlu Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Balaban, Alper Tunga Metin ve Ali Erenkaya birlikte gezmek için araçlarıyla Kurşunlu Yaylası’na gitti. Üç arkadaş hava şartları nedeniyle gittikleri yaylada mahsur kaldı. Havanın kararmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye hareket etti. AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun’un takip ederek yönettiği olayda, AFAD ekibi tehlikeli şartlarda çalışma yaparak yaklaşık 6 saat sonra yaylada mahsur kalan üç arkadaşa ulaştı. Yayladan kurtarılan 3 kişinin yapılan sağlık kontrolünde durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

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