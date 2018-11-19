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Yaylada mahsur kalan 5 çoban kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda 200 küçükbaş hayvanla mahsur kalan 5 çoban, ekiplerin 8 saat süren çalışmasının ardından yollarına devam etti

Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle sürüleriyle yaylada mahsur kalan 5 kişi, ekiplerce yürütülen çalışma sonucu kurtarıldı.

İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Üçevler bölgesinde 5 çoban, 200 küçükbaş hayvanla yayladan dönerken kar ve tipi yüzünden kapanan yolda mahsur kaldı.

Yapılan ihbar üzerine 2 bin 600 rakımlı bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 5 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede 8 saat süren çalışmayla yaylaya ulaşan ekipler, besicilerin sürüleriyle yola devam etmesini sağladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, son günlerde etkili olan kar ve tipinin hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Bölgede nöbetçi ekipler bulundurduklarına değinen Yentür, "Kış başladı, havalar soğudu. Yaylalardan hayvanlarını yürüterek getiren vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Özel İdare olarak bütün tedbirlerimizi aldık." dedi.

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