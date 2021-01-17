Yaylada mahsur kalan doktor ve ailesi kurtarıldı

Sakarya ile Kocaeli ili sınırları arasında bulunan İnönü Yaylası’nda eşi ve 2 çocuğuyla birlikte mahsur kalan doktor jandarma ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Bunun yanı sıra aynı bölgede mahsur kalan 4 kişilik bir aile daha kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya ve Kocaeli ili sınırları arasında kalan İnönü Yaylası’na çıkan doktor Ejnan Canbaz, eşi ve 2 çocuğu kar yağışı sebebi ile yaylada mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine ekiplerce yeri tespit edilen 4 kişilik aile için çalışma başlatıldı. Ekipler saatler süren çalışmalar sonucu bölgeye ulaştı. Jandarma ve belediye ekipleri Ejnan Canbaz, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte aynı bölgede 4 kişilik farklı bir aileyi daha kurtardı. Kurtarılan iki farklı ailede bulunan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

