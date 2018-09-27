Yaylada mahsur kalan gençleri AFAD kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaylada mahsur kalan 2 genç, İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Menekşe Yaylası'nda gezintiye çıkan A.T. (26) ve A.Y. (23), araçlarının çamura saplanması nedeniyle mahsur kaldı.
Gençlerin 112 Acil Servisi'ni arayarak kaybolduklarını bildirmeleri üzerine, AFAD arama kurtarma ekipleri harekete geçti.
Başiskele Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgeyi tarayan AFAD ekipleri, zorlu hava koşullarında 5 saat süren arama çalışmalarının ardından mahsur kalan gençlere ulaştı.
Bitkin ve üşümüş halde bulunan gençler, Servetiye Mahallesi'ndeki bir tesiste dinlendikten sonra jandarmaya teslim edildi.
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