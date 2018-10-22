Yaylada mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaylada mahsur kalan kişi, İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Menekşe yaylasında Ünal T'nin (45), 112 Acil Servisi'ni arayarak kaybolduğunu bildirmesi üzerine arama kurtarma ekipleri harekete geçti.
AFAD ekipleriyle bölgeyi tarayan Başiskele Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 saat süren arama çalışmalarının ardından mahsur kalan kişiye ulaştı.
Bitkin halde bulunan Ünal T, jandarma tarafından ilçe merkezine götürüldü.
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