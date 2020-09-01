Yaylada rahatsızlanan kadını UMKE ve AFAD kurtardı

Erzincan’da hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada rahatsızlanan kadının imdadına AFAD ve UMKE yetişti.

Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmak üzere Erzincan’ın Tatlısu köyü kırsalında yaylaya giden Çiğdem Mavitaş (21) burada aniden rahatsızlandı. Yakınları 112 acil servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Ambulansla hastaya ulaşmaya çalışan ekipler, yaylada ambulansın gideceği yol olmadığı için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nden (UMKE) yardım istedi.

Erzincan merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya gidebilmek için AFAD ve UMKE ekipleri yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından yaylaya ulaştı. Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptıkları kadın sedye üzerinde taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Yolda bekleyen ambulansa teslim edilen hasta Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra tedavisi devam eden kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

