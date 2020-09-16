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Yaylada rahatsızlandı, askeri helikopter hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 19:59 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Eğribelen Yaylası’nda rahatsızlanan şahsın imdadına jandarma yetişti.

Tunceli’nin Eğribelen Yaylası’nda rahatsızlanan şahsın imdadına jandarma yetişti. Sikorsky helikopter ile alınan hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Eğribelen Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada yaşayan Kahraman Şirin (56) aniden rahatsızlandı. Şirin’in ailesinin haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan Vali Mehmet Ali Özkan devreye girdi. Vali Özkan’ın talimatıyla bölgeye Sikorsky tipi askeri helikopter ile sağlıkçılar gönderildi. Yayladan alınan Şirin, helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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