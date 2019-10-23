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Yaylada spor yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 11:29 | Son Güncelleme

RİZE'de, sporu, salonların dışına taşıyan bir grup, açık alanda doğayla iç içe spor yapıyor.

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'de, sporu, salonların dışına taşıyan bir grup, açık alanda doğayla iç içe spor yapıyor. Spor eğitmeni Salih Navdar ve sporcu grubu, yaylalarda bir araya gelerek doğayla iç içe spor aktivitelerini gerçekleştiriyor.
Spor eğitmeni Salih Navdar, sporcularıyla birlikte kararlaştırdıkları günlerde kentin farklı yerlerine giderek spor aktivitelerini gerçekleştiriyor. Bölgede Fırtına Vadisi, Zil Kale gibi doğa tutkunlarının uğrak alanlarında spor yapan sporcular, yaylaları da tercih ediyor. Çamlıhemşin ilçesindeki Sal Yaylası'nda açık havada 80 kişiyle spor yapan grup, eğlenceli anlar yaşadı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen temel fitness hareketleri ile yumruk ve tekme hareketlerinin de yer aldığı 'Strong by zumba' adı verilen spor da yapan ekip, yaylaları da geziyor.
Salonlarda gerçekleşen sporu açık havaya taşımak ve turistlere tarihi ve turistik yerleri gezdirmek amacıyla böyle bir etkinlik başlattığını anlatan Salih Navdar, “Haftanın 3 günü dersimizi salonda yapıyorduk. Sonra bunu doğaya taşıyarak açık havada spor etkinliği yapmak istedik. Sadece üyelerimiz değil, spor yapmaya zaman bulamayanlar ya da maddi durumdan ötürü salonlara gelemeyenlerinde katılabileceği bir projeyi başlattık. Rize’nin tarihi ve turistik yerlerini hem gezdik hem de buralarda sporumuzu yaptık. Bu etkinliklerimizi de sosyal medya üzerinden duyurmaya başlayınca il dışından da çok teklif gelmeye başladı. Özellikle bölgedeki yaylalara gezi turları ile gelenler ‘hocam işte bizim orada bir programınız var. Bir günü de spor etkinliğine ayırmak istiyoruz. Bize spor yaptırabilir misiniz?’ dediler. Son olarak İstanbul’dan gelen 80 kişilik grupla Sal Yaylası’nda bir etkinlik gerçekleştirdik. Çok güzel oldu” dedi.
‘YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR’
Açık alanlarda spora talep olduğunu anlatan Navdar, “Şimdi çok fazla talep alıyoruz. Biz aslında böyle düşünmemiştik. Yoğun talep var. Biz bu yola çıkarken tek amacımız spor yapmak değildi. Spor yapmak istesek giderdik düz bir yerde sporumuzu yapardık. Asıl amaç sporumuzla birlikte bölgemizi tanıtmak, Karadeniz'in güzelliklerini göstermekti. Etkinliklerimizi yaparken en güzel yerleri seçiyoruz” diye konuştu.
Strong by zumbanın her yaş grubuna ve her fizik yapısına uygun bir spor olduğunu belirten Navdar “Etkinliklerimize katılanların daha önce spor deneyimi yoksa daha hafif tempodaki birinci seviye etkinlikleri yapıyoruz. Spor faaliyetinin sonunda katılımcılar nefes alamayacak duruma geliyorlar ama o muhteşem doğanın güzelliklerini görerek temiz havayı içlerine çekerek mutlu bir şekilde ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.

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