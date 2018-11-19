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Yaylada terk edilen atlar donmak üzereyken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 23:12 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylaya terk edilen 2 başıboş at donmak üzereyken kurtarıldı.

Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylaya terk edilen 2 başıboş at donmak üzereyken kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesi Elevit Yaylası'nda terk edilen başıboş 2 at, aç ve donmak üzereyken Doğa Koruma Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Park Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından bulundu. Bitkin düşen atların yürümekte zorluk çektikleri görüldü. Atların donmaya başlayan ayakları buzlardan temizlenerek yürümeleri sağlandı. Güvenli bir alana götürülen atlar yem verilip bakıma alındı.

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