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Yayladağı Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 22:09 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kaymakamlık tarafından şehit yakınları, gazi ve terör mağduru ailelere iftar yemeği verildi.İlçe Jandarma Komutanlığı Bahçesinde verilen iftara katılan Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, şehit yakınları, gazi ve terör mağduru aileler ile bir süre sohbet ederek, talep ve sıkıntılarını dinledi.Kaymakam Yüce yaptığı konuşmada, "Kutsal vatan toprağı için canlarını seve seve vermiş şehitlerimizin yakınları, vatan için mücadele ederken malul kalmış kahraman gazilerimiz, hain terör eylemlerinde hayatını kaybetmiş sivil vatandaşlarımız ve gazilerimizle iftar yemeğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duymaktayım.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kaymakamlık tarafından şehit yakınları, gazi ve terör mağduru ailelere iftar yemeği verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Bahçesinde verilen iftara katılan Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, şehit yakınları, gazi ve terör mağduru aileler ile bir süre sohbet ederek, talep ve sıkıntılarını dinledi.
Kaymakam Yüce yaptığı konuşmada, "Kutsal vatan toprağı için canlarını seve seve vermiş şehitlerimizin yakınları, vatan için mücadele ederken malul kalmış kahraman gazilerimiz, hain terör eylemlerinde hayatını kaybetmiş sivil vatandaşlarımız ve gazilerimizle iftar yemeğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bu vatan için kiminiz oğlunuzu, kiminiz babanızı, kiminiz eşinizi bizler buralarda rahat iftarlarımızı yapalım, ülkemizde huzur içinde yaşayalım diye en değerli varlığınızı bu vatan için şehit verdiniz. Şunu da biliyor inanıyoruz ki şehitlik, mertebelerin en güzeli, en yücesi. Bu mertebeye ulaşmış şehitlerimizin anneleri, babaları ve ailelerisiniz. Devletimiz ve milletimiz adına hepinize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Sizler, önce devletimize ve bizlere emanetsiniz ve her zaman sizlere kapımız açıktır" dedi.
Yapılan iftar sonrası Kur-an’ı Kerim okunup, şehitler için dua edildi. İftar yemeğine İlçe Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Kanuş, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Bozdağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Güler, İlçe Emniyet Amir Vekili Hüseyin Tolga Özkay, daire amirleri ile şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

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