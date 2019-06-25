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Yayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, Topçam Yaylası'nda ormanlık alandaki bazı çam ağaçlarına piknikçiler tarafından zarar verilmesi, çevrecilerin tepkisini çekti.

Yayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepki

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, Topçam Yaylası'nda ormanlık alandaki bazı çam ağaçlarına piknikçiler tarafından zarar verilmesi, çevrecilerin tepkisini çekti.
Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Topçam Yaylası'ndaki ormanlık alanda, çam ağaçlarına zarar verildi. Yaylaya pikniğe gelenlerin yakacakları ateşi tutuşturmak için kesici aletlerle zarar verdiği tahmin edilen ağaçların gövdelerinin inceldiği görüldü. Ağaçların bu halini gören çevreciler, duruma tepki gösterdi.
Tokat Extreme Off Road Kulübü (TOEX) Başkan Serkan Özcan, ağaçlara zarar veren kişileri şiddetle kınadığını belirterek, "Bu hafta sonu 14 araçlık bir kafile ile Tokat yaylalarını dolaşmaya çıktık. Doğa katliamı denilecek derecede bir insanlık ayıbı ile karşılaştık. Mesire alanlarındaki çamları bu şekilde oymuşlar. Sebebi de şu, çalı çırpı toplayıp da mangal yakmak yerine ağaçlardan çıra çıkarıp yakmaya başlamışlar. Bu şekilde yüzlerce ağaca rastladık. Hem insanlığımızdan utandık, hem de doğa sevgimizden utandık. İstedik ki; birileri bunu görsün ve ders alsın. Ağaçlara yazık etmesin. Bazı ağaçlar böyle oyularak, eşilerek kopma ve kuruma derecesine gelmiş. Hatta kurmuş ağalar var" dedi.
TOEX Üyesi Turan Turgut ise, "Bunları genellikle yapanlar piknikçiler. Ağaçların kesilmesinin yegane sebebi ateş yakmak. Bunları çıracılar yapıyor diyorlar, ama sadece onlar değil, piknikçiler de ocaklarını yakmak için bunu yapıyor. Ağaçlarının bazılarının kurumuş olduğunu ve bazılarının kurumaya yüz tuttuklarını gördük" diye konuştu.

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Yayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepkiYayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepkiYayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepkiYayladaki çam ağaçlarına zarar verilmesine tepki

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