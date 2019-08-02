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Yayladaki fotoğraf çekiminde gelin- damat çamura bulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

RİZE'de, düğün fotoğraflarını yaylada çektiren Sercan Tura ile Deniz Yılmaz çifti, sis ve sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yayladaki fotoğraf çekiminde gelin- damat çamura bulandı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'de, düğün fotoğraflarını yaylada çektiren Sercan Tura ile Deniz Yılmaz çifti, sis ve sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Kıyafetleri çamur olan gelin ile damat, buna rağmen dans ederek, fotoğraf çekimini sürdürdü.
Rize'de geçen hafta dünyaevine giren mühendis Sercan Tura ile halkla ilişkiler uzmanı Deniz Yılmaz, düğün fotoğraflarını yaylada çektirmek istedi. Fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı ile anlaşan çift, Çamlıhemşin ilçesindeki Badara Yaylası'na doğru yola çıktı. Çiftin otomobillerinin yolda lastiği patladı. Lastiği değiştiren çift, ulaştığı yaylada fotoğraf çektireceği sırada sis ve sağanak bastırdı. Deniz Yılmaz'ın fotoğraf çekimi sırasında gelinliği çamur oldu. Sercan Tura'nın üzerindekiler de çamura bulandı. Çift, buna rağmen fotoğraf çekimini sürdürüp, yaylada yağmur altında dans ederek, poz verdi.
Fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, çekimleri yaptıkları mekanın, Karadeniz'in en güzel yaylalarından olduğunu belirterek, "Yaylada yağan yağmur yerleri çamurlaştırmış; gelinin gelinliği çamur, damadın ise ayakkabıları ve paçaları bulaşmıştı. Çiftin yüzündeki endişeli bakışları yaptığımız ilk çekimleri gördükten sonra yerini gülen gözlere bıraktı. Geçen her dakikayla birlikte keyifler daha da arttı. Arka planda çiftlerimizi gevşetmek amacıyla çaldığımız müziğin eğlenceli ritimleriyle birlikte oksijen çarpmasından mıdır bilmem; birden çiftimizle birlikte kendimizi dans ederken bulduk, çılgınlar gibi dans etmeye başladık. Ortaya harika kareler ve enstantaneler çıkarken şüphesiz ki Deniz ve Sercan'ın hayatında unutulmaz bir gün yaşamış oldu" diye konuştu.
"Sisin içinde hiçbir fotoğraf görünmeyecek, diye endişeleniyorduk" diyen Deniz Yılmaz, "Fotoğraflar çekmeye başlayınca sisin bir avantaj olduğunu gördük. Beli süre sonra bir müzik sesi geldi ve bir anda dans etmeye başladık. Bu heyecanımız danslarımız fotoğraflara yansıdı. Keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdik" dedi.
Sercan Tura ise "Güne veya bir işe gergin başlayabilirsiniz ama bu böyle gidecek anlamına gelmez. Öyle bir şey oluyor ki bu sizi rahatlatabiliyor. Fotoğraflarımızı çeken Memiş Ali Yazıcı'nın enerjisi bize de yansıdı. Ben çok fotoğraf çektirmeyi bilmem ama benim de güzel fotoğraflarım oldu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yayladaki fotoğraf çekiminde gelin- damat çamura bulandıYayladaki fotoğraf çekiminde gelin- damat çamura bulandıYayladaki fotoğraf çekiminde gelin- damat çamura bulandıYayladaki fotoğraf çekiminde gelin- damat çamura bulandı

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