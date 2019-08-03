HABER

Yayladaki tarihi köprüde defile

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:55 | Son Güncelleme

Daha önce kentin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve köme ve kuşburnudan gelinlik yapan tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, bu kez sarı yayla çiçeklerinden yaptığı gelinliği 2 bin 140 metre rakımdaki Taşköprü yaylasına adını veren Taşköprü de gerçekleştirdi.Gümüşhane’de 105 yaylanın merkezinde bulunan 2 bin 140 metre rakımdaki Taşköprü yaylası ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Daha önce kentin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve köme ve kuşburnudan gelinlik yapan tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, bu kez sarı yayla çiçeklerinden yaptığı gelinliği 2 bin 140 metre rakımdaki Taşköprü yaylasına adını veren Taşköprü de gerçekleştirdi.
Gümüşhane’de 105 yaylanın merkezinde bulunan 2 bin 140 metre rakımdaki Taşköprü yaylası ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kentte sıradışı gelinlik tasarımlarıyla bilinen Ayşegül Öznur Parlak, altın otu olarak da bilinen sarı yayla çiçekleriyle bezeli gelinliğini ilk kez adını Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethe giderken yaptırdığı rivayet edildiği Taşköprü’de sergiledi.
Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yağmurdere vadisinde yer alan ve etrafında Santa Antik Kenti, Çakırgöl Turizm Merkezi, Çataltepe şehitliği, İmera ve Krom Vadisi, Sümela Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel bölge bulunan Taşköprü Yaylası da bu tür bir etkinliğe ilk kez ev sahipliği yaptı.
Gümüşhane Valiliği’nin de desteklediği etkinlik Projehane Kültür, Sanat Derneği tarafından ‘Tarih ve Doğa Konuşuyor’ temasıyla gerçekleştirildi. Bölgedeki kadınların giydiği elbiselerden oluşan 13 kıyafet ve 2 gelinlik tarihi podyum olarak kullanılan tarihi Taşköprü’de sergilendi.
Gümüşhane ve çevre illerden çok sayıda fotoğrafçının da akın ettiği etkinlikte at üzerinde gelinlik giyen model defalarca 558 yıl önce yapılan tarihi Taşköprü köprüsünün üzerinden geçerken yayla sakinleri de hayatlarında ilk kez defile izlemenin tadını civardaki yüksek tepeciklerde çıkardı.
Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte konuşan Projehane Gümüşhane Kültür, Sanat Derneği Başkanı, iş insanı ve tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, Gümüşhane’de hem turizm açısından farkındalık oluşturduklarını hem de tanıtım noktasında farklı projeler ürettiklerini söyledi.
Farklı bir gelinlikçi olduğunu tasarımlarıyla ortaya koyduğunu dile getiren Parlark, “Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olduğumu göstermek istiyorum. Şuanda yaptığımız altın çiçeği dediğimiz bizim dağlarımızda bol bulunan yaylalarımızın sarı çiçeğinden bir gelinlik tasarladık. Yaylalarımızın güzelliğine dikkat çekebilmek, doğamızın güzelliğine dikkat çekebilmek için bu tasarımı uyguladık” dedi.
Giydiği yayla çiçekli gelinlikle saatlerce at üzerinde tarihi köpründen geçen model Özge Demirel, “Şuanda giydiğim gelinlik tamamen yayla konseptine uygun. Yapımı 2 hafta sürdü. Bir haftalık çalışmayla benim üzerime giydirildi. Bende ilk defa gelinlik giydim ve ilk defa podyuma çıktım. Yaylada ilk kez podyuma çıkmak daha farklı bir duygu” diye konuştu.

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk kayıpKahreden haber! 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk kayıp
Ünlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybettiÜnlü oyuncu Cengiz Sezici hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk kayıp

Esenyurt’ta korkutan yangın: 20 kişi kurtarıldı

Esenyurt’ta panik anları! 20 kişi kurtarıldı

Son dakika! MİT ve Jandarma'dan Suriye Bab'da ortak operasyon

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme! Mektup bıraktıkları ortaya çıktı

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.