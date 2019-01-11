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Yayladaki zorlu yaşam mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 12:02 | Son Güncelleme

Rize'de 10 büyükbaş hayvanı ile elektriği olmayan yaylada iki odalı evde zor şartlarda yaşama tutunmaya çalışan Yalçınkaya çiftine İl Sağlık Müdürlüğü sahip çıktı

RİZE (AA) - Çayeli ilçesinde 10 büyükbaş hayvanı ile elektriği olmayan yaylada iki odalı evde zor şartlarda yaşama tutunmaya çalışan Ahmet ve Pakize Yalçınkaya çifti, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Çayeli ilçesine bağlı Yenice Köyü'ndeki evi 2017 yılında yaşanan heyelanda yıkılan ve kalacak yerleri olmadığı için Şerinçor Yaylası'ndaki elektriği bulunmayan iki odalı evde kışı geçirmeye hazırlanan Ahmet Pakize Yalçınkaya çiftinin haberlere konu olmasını ardından Sağlık İl Müdürü Mustafa Tepe'nin talimatı ile yetkililer harekete geçti.

İl Özel İdaresi ekiplerince şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylanın yolu gece geç saatlerde açıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri zorlu kış şartlarında ambulansla yaylaya ulaşarak çiftin ilk müdahalesini burada yaptı. Ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen çift detaylı tetkiklerden geçirildi. Böbrek nakli olan Ahmet Yalçınkaya ve tiroit kanseri Pakize Yalçınkaya'nın tetkiklerin ardından kapsamlı tedavilerine devam edilecek.

Yalçınkaya ailesi hastanedeki muayenesinin ardından Sağlık İl Müdürü Mustafa Tepe ile görüştü. Tepe, ailenin sağlık sorunlarının yanı sıra heyelanda yıkılan evinin yerine yeni bir ev yapılabilmesi için çalışma yürüteceklerini belirtti.

Ahmet Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada haberin yapılmasının ardından birçok kuruluş ve hayırseverin kendisini aradığını belirtti. Herkese teşekkür eden Yalçınkaya, "Gece zor şartlarda yolumuzu açtılar. Şimdi tedavimiz için yaylaya kadar geldiler. Allah devletimize zeval vermesin. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor." dedi.

Pakize Yalçınkaya ise yalnız olmadığını gördüğünü vurgulayarak "Allah herkesten razı olsun. Tedavimizi yaptıracağız. Tedavimizin yanında başımızı sokabileceğimiz bir ev istiyorum. Başka bir beklentim yok." diye konuştu.

Rize'de 2017'de yaşanan heyelanın ardından Yalçınkaya ailesinin Yenice köyündeki ahşap babaevi oturulamaz hale gelmişti. Sağlık sorunlarına bağlı maddi imkansızlıkları artınca aile kiraladıkları evden de çıkmak zorunda kalmıştı.

Sağlık masraflarının artması nedeniyle babaevinin tadilatını hayvancılıktan kazandıkları para ile yapamayan aile, 10 büyükbaş hayvanı için ahır da bulamayınca çareyi köye 9 kilometre uzaklıktaki Şerinçor Yaylası'nda Pakize Yalçıntürk'ün babası ve amcalarına ait 2 odalı evde yaşamakta bulmuştu.

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