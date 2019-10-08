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Yayladan koyunlarla zorlu yolculuk başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:00 | Son Güncelleme

YAZ aylarında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kentlerinden Van ve Hakkari'deki yüksek rakımlı yaylalara gelen göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bölgeden ayrılmaya başladı.

Yayladan koyunlarla zorlu yolculuk başladı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- YAZ aylarında Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kentlerinden Van ve Hakkari'deki yüksek rakımlı yaylalara gelen göçerler, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bölgeden ayrılmaya başladı. Aileler araçlarla, çobanlar ise koyun sürüleri ile yaklaşık bir ay sürecek dönüş yolculuğuna çıktı.
Van'ın Gürpınar, Çatak ve Gevaş ilçeleri ile Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan, bu süre içerisinde yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayan göçerler, sonbahar aylarına girilmesi ile birlikte dönüş yolculuğuna başladı. Yolculuğa aileler araçlarla, çobanlar da koyunlar ile yürüyerek yüzlerce kilometre yol katediyorlar. Bu yolculuk ise yaklaşık bir ay sürüyor. Çobanlar sürüleriyle geceleri belli noktalarda konaklıyor, gündüzleri yollarına devam ediyor.
Van'ın Gevaş ilçesinin Arpet Mahallesi'ne bağlı yayla yol güzergahın kullanan ve bu güzergahtaki dağlık alanlardan geçen çobanlar, yüzlerce yıldır süren bir geleneği yaşattıklarını, her yıl hem gelirken, hem de dönerken 2 ay boyunca yollarda olduklarını anlattı.

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Yayladan koyunlarla zorlu yolculuk başladıYayladan koyunlarla zorlu yolculuk başladıYayladan koyunlarla zorlu yolculuk başladıYayladan koyunlarla zorlu yolculuk başladı

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