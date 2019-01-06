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Yayladan kurtarma ekiplerinin yardımıyla döndüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 19:23 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Zorkun yaylasına kar görmek için çıkan bazı sürücüler, yoğun kar yağışı nedeniyle dönüş yolunda zorluk yaşadı - Vatandaşlar, ekiplerin çabasıyla güvenli şekilde geri döndü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Zorkun yaylasına kar görmek için çıkan bir grup, dönüşte yolda kalınca ekiplerinin çabası sonucu kurtarıldı.

Kent merkezine 27 kilometre mesafede bulunan Zorkun yaylasına kar görmek için araçlarıyla gidenler, dönüş yolunda Olukbaşı mevkisinde kar yağışı ve tipi sebebiyle zorluk yaşadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdare, belediye, UMKE, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle yolu açarak sürücülerin kent merkezine dönüşünü sağladı.

Bu arada, yolun kaygan olması sebebiyle kaza yapan araçta yaralanan bir kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylaya çıkan bazı araçlarda zincir bulunmadığına dikkati çekerek, "Bu nedenle ilerleyemeyen araçlar yol kenarında park halinde bekliyordu. Belediye ve özel idareye ait iş makineleri yardımıyla yollarda kar temizleme çalışmaları yapıldı ve vatandaşların dönüşü sağlandı." diye konuştu.

Jandarma ekipleri, sürücüleri araçlarında zincir ve kar lastiği bulundurmaları konusunda uyardı.

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