Yaylaköy’ün ‘Afet Bölgesi’ İlan Edilmesine Tepki

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Yaylaköy’de, yıllardır Rüzgar Elektrik Santralleri’ne (RES) karşı mücadele ediliyor. Köyün, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan bir Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) “Afet Bölgesi” ilan edilmesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. Karaburunlular, kararnamenin RES şirketinin önünü açmak için çıkarıldığını öne sürdü.
“Karaburun yarımadasını şantiyeye çevirmeyin”, “Yaylaköy’de RES talanı afet alanı” pankartlarının açıldığı basın açıklamasını Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç okudu. Karaağaç, “Karaburun Yaylaköy’de bağıra bağıra gelen talanın boyutları, hiçbir kural tanımayan yağmacı tavra evrildi. Tırlar, vinçler, beton mikserleri, kamyonlar, kepçeler makilik alanlarda cirit atıyor. Yaylaköy’de onca mahkeme kararı işletilmiyor, yangından mal kaçırılıyor, Yaylaköy için yapılan suç duyuruları işleme alınmıyor. Danıştay’ın kararıyla LODOS Elektrik Üretim AŞ’nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamasına rağmen; firmanın ÇED başvurusunda bulunması ve bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken mümkün olmamasına rağmen, yapılmaya çalışılan nedir?” dedi.
“Özel Çevre Koruma Alanı ilanının gerekleri yerine getirilsin”
Karaağaç, “67 yıldır heyelan tehlikesi yaşamamış Yaylaköy, 14 Ocak 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Karanamesi ile Afete Maruz Bölge ilan ediliyor. 1952 yılında alının Jeolojik Durum Raporu ile ilişkilendirilerek Yaylaköylülerin evleri ellerinden alınmak isteniyor” dedi.
İzmir’in en bakir bölgelerinden biri olan Karaburun, 15 Mart 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararname ile Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) ilan edilmişti. Karaburun Kent Konseyi, bu karar gereğince, bölgede yeni bir türbin için temel atmanın, yol genişletmenin, bu yönde herhangi bir inşaat faaliyetinde bulunmanın suç olduğunu savunuyor. Konsey, daha önce “suç duyurusu” niteliğindeki açıklamalarını, “gereğinin yapılması için” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanlığı ve İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yollamıştı.
Karaağaç, basın açıklamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ÖÇKA ilanının gerekliliklerini yerine getirmeye davet etti. Bölgede faaliyet gösteren şirketin Cumhurbaşkanlığı kararına aykırı ve suç teşkil eden eylemlerini acilen durdurması talebinde bulundu.
“Enerji patronunun cebini doldurmaya çalışıyorlar”
Basın açıklamasında CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Kani Beko ile Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Sözcüsü Hüsnü Dilli de konuştu. CHP’li Bayır, “Aslında her şey anlaşılır ve açık. Dört yıldır bir hukuki mücadele veriyorsunuz. Vermiş olduğunuz o haklı mücadelenizde bir KHK ile Yaylaköy’ü yok hükmünde sayarak sadece bir enerji patronunun cebini doldurmaya çalışıyorlar” diye konuştu.
Kani Beko da, “Yan yana omuz omuza mücadele vermekten başka çaremiz yok. Yaylaköylülerin karşısında kim duracaksa biz de onların karşısındayız. Biz de Mecliste soru önergeleriyle destek olacağız” ifadelerini kullandı.
EGEÇEP Sözcüsü Hüsnü Dilli de konuşmasında, “Sahillerimizi kuşatan balık çiftliklerine karşı, dağlarımızı delik deşik eden taş mermer ocaklarına karşı yaşam alanlarını korumak Yarımada’nın yüzyıllardır süren kültürünü korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele yürütüyoruz. EGEÇEP olarak bundan sonra da bu mücadelenin içinde yer alacağız” dedi.
Basın açıklamasının ardından Karaburun Kent Konseyi, EGEÇEP’liler ve milletvekilleri konu hakkında yetkililerle görüşmek üzere İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gitti.
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