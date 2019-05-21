Yaylaköy’ün ‘Afet Bölgesi’ İlan Edilmesine Tepki

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Yaylaköy’de, yıllardır Rüzgar Elektrik Santralleri’ne (RES) karşı mücadele ediliyor. Köyün, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan bir Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) “Afet Bölgesi” ilan edilmesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde düzenlenen bir basın açıklamasıyla protesto edildi. Karaburunlular, kararnamenin RES şirketinin önünü açmak için çıkarıldığını öne sürdü. “Karaburun yarımadasını şantiyeye çevirmeyin”, “Yaylaköy’de RES talanı afet alanı” pankartlarının açıldığı basın açıklamasını Karaburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç okudu. Karaağaç, “Karaburun Yaylaköy’de bağıra bağıra gelen talanın boyutları, hiçbir kural tanımayan yağmacı tavra evrildi. Tırlar, vinçler, beton mikserleri, kamyonlar, kepçeler makilik alanlarda cirit atıyor. Yaylaköy’de onca mahkeme kararı işletilmiyor, yangından mal kaçırılıyor, Yaylaköy için yapılan suç duyuruları işleme alınmıyor. Danıştay’ın kararıyla LODOS Elektrik Üretim AŞ’nin hukuken geçerli ve yürürlükte olan bir üretim lisansı kalmamasına rağmen; firmanın ÇED başvurusunda bulunması ve bu başvuruya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ÇED sürecini başlatması, ÇED hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verebilmesi hukuken mümkün olmamasına rağmen, yapılmaya çalışılan nedir?” dedi.

“Özel Çevre Koruma Alanı ilanının gerekleri yerine getirilsin” Karaağaç, “67 yıldır heyelan tehlikesi yaşamamış Yaylaköy, 14 Ocak 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Karanamesi ile Afete Maruz Bölge ilan ediliyor. 1952 yılında alının Jeolojik Durum Raporu ile ilişkilendirilerek Yaylaköylülerin evleri ellerinden alınmak isteniyor” dedi. İzmir’in en bakir bölgelerinden biri olan Karaburun, 15 Mart 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararname ile Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) ilan edilmişti. Karaburun Kent Konseyi, bu karar gereğince, bölgede yeni bir türbin için temel atmanın, yol genişletmenin, bu yönde herhangi bir inşaat faaliyetinde bulunmanın suç olduğunu savunuyor. Konsey, daha önce “suç duyurusu” niteliğindeki açıklamalarını, “gereğinin yapılması için” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanlığı ve İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yollamıştı.