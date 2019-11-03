Yaylalar beyaza büründü, yaylacılar dönüşe geçti

Yalçın ŞAHİN- İnan KALYONCU/RİZE, (DHA)- KARADENİZ'de, kar yağışı ile birlikte yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı. Rize ve Trabzon'daki yaylalarda kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar, sürüleriyle birlikte dönüşe geçti.

Karadeniz'de kar yağışı ile birlikte yaylalar beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası’na da dün gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ile birlikte kar yağdı. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile yayla beyaz örtüyle kaplandı. Tatilciler ve doğa tutkunları, yer yer 10 santimi bulan karla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaranın keyfini yaşadı. Kara yakalanan yaylacılar ve çobanlar ise büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle dönüşe geçti.

Trabzon'un yüksek kesimlerindeki yaylalardan köylere doğru sürüleri ile sarp arazide dönüşe geçen çobanların zorlu yolculuğu ise sürüyor. Kapalı yayla yollarını açmak için de belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

BÖLGEDE 'KAR' UYARISI

Bölgede valilikler; mahsur kalma olaylarının önüne geçilebilmesi için yaylacıların ve çobanların köylerine dönmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkilileri ise, karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı sürücüleri ve yaylaya çıkacak olan tatilcileri dikkatli ve tedbirli olmaları yönündeki uyarılarını yineledi.