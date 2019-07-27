Tepeköy Mersin’in 1375 rakımlı bir köyü. Mersinlilerin yaylaya gittiği, serin ve sakin bir yer. Ama bugün köyde bir hareketlilik var. Mersin Büyükşehir Belediyesi köye sahne kuruyor.
Şehir Tiyatroları burada “Köy Seyirliği” denilen geleneksel halk tiyatrosundan bir oyun sergileyecek. Haşmet Zeybek’in “Düğün ve Davul” isimli oyunu, bu geleneği sürdüren eserlerden biri.
VOA Türkçe’ye konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema ve Tiyatro Şube Müdürü Dilek Yörük, "Yaylalarda Köylerde Kültür Sanat Her Yerde” sloganlı programın amacını anlatıyor: “Biz 'dezavantajlı bölgeler' diyoruz, şehre gelemeyen, kırsal kesimlerdeki insanlara ulaşmak için bu oyunları sahneliyoruz. Yaklaşık 10-12 yıldır Büyükşehir Belediyesi olarak zaten yapıyoruz bu oyunları. Tiyatroyu halkın ayağına götürüyorsunuz, tiyatroyu salonlardan çıkartıyorsunuz. Biz onlardan çok şey öğreniyoruz, onların bizden öğrendiği şeyler var.”
Köy seyirlikleri Mersin’de bu yıl 30 köyde sahneleniyor. Daha önce gidilmeyen, ulaşımı zor yerler seçiliyor. Sahneler Anamur, Gülnar, Mut gibi merkeze uzak ilçelere de kuruluyor.
Yörük’ün verdiği bilgiye göre her oyun için 200 sandalye götürülüyor. Sandalyeler yetmediği zaman köyden ilave ediliyor. 500 seyirciye ulaşan oyunlar olmuş.
Şehir Tiyatroları’nın amaçlarından biri de köylü çocuklara ulaşmak: “Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın tiyatroyla bir araya gelmesiyle birlikte bize çok fazla başvurular oluyor. ’Tiyatrocu nasıl olunur, nasıl tiyatroya gireriz?’ Bu bizim için çok büyük bir artı çünkü ihtiyacımız var bunlara. Özellikle kırsaldaki çocukların şehre gelmesi, hayata dahil olmalarıyla alakalı… Bu bizim stratejimizdir aynı zamanda. Çocukları çekiyoruz. Mesela bu yıl 200’e yakın kursiyerimiz vardı, neredeyse yarısından fazlası kırsal bölgelerden gelen çocuklardı. O çok güzeldi, çok önemliydi bizim için.”
Peki Tepeköylü çocuklar ne düşünüyor? Oyundan ne bekliyorlar?
Naci Kınalı ortaokul çağında ama daha önce hiç oyun izlememiş: “Komik diyorlar, komik olmasını bekliyorum. En çok komedi ve korku seviyorum.”
Fedai Uğur ise ilkokullu. Daha önce okulda izlemiş. Hevesini almış gibi görünüyor: “Sürekli gelmesini istemem. Çünkü her gün n’apayım da?”
“O kadar üzüldüm ki size”
Ahmet Aksoy Şehir Tiyatrosu’nun Sanat Yönetmeni. Aynı zamanda köy seyirliklerinin yönetmeni ve oyuncusu. Oyuna seyirciler arasından katılan bir tatlıcıyı canlandırıyor: “Performans oyunu diyelim, seyirci oturduğu yerden birden kendini oyunun içerisinde de bulabiliyor. Ben de seyirci olarak oyunun içerisindeyim. Tatlıcıyım. Seyirci o şekilde algılıyor beni. Oyun kurucu (meydancı), ben telefonla konuşurken (sahneye) çağırıyor beni.”
Aksoy bu çağrıyla sahneye çıkıyor ve oyunun parçası oluyor: “Oyun öncesinde seyircinin içinde dolaşarak o zemini hazırlıyorum. Sonra oyun içerisinde gördüğü zaman başlıyor gülmeye. Köyün birinde (biri) o kadar etkilenmiş ki, ‘Ya,’ dedi, ’Tatlıcı olsaydınız inanın o tatlıların hepsini almak istedim, o kadar üzüldüm ki size!’ dedi. Tabii ben dedim ki ‘Bundan sonra bir tatlıcı arabası gezdirelim, tatlı satalım.' düşüncesi…” (gülüyor)
Köy seyirlik oyunları Eylül ayına kadar devam edecek. Oyun programına @mbbtiyatro adresinden ulaşılabilir.
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