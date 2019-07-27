Tepeköy Mersin’in 1375 rakımlı bir köyü. Mersinlilerin yaylaya gittiği, serin ve sakin bir yer. Ama bugün köyde bir hareketlilik var. Mersin Büyükşehir Belediyesi köye sahne kuruyor.

Şehir Tiyatroları burada “Köy Seyirliği” denilen geleneksel halk tiyatrosundan bir oyun sergileyecek. Haşmet Zeybek’in “Düğün ve Davul” isimli oyunu, bu geleneği sürdüren eserlerden biri.

VOA Türkçe’ye konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema ve Tiyatro Şube Müdürü Dilek Yörük, "Yaylalarda Köylerde Kültür Sanat Her Yerde” sloganlı programın amacını anlatıyor: “Biz 'dezavantajlı bölgeler' diyoruz, şehre gelemeyen, kırsal kesimlerdeki insanlara ulaşmak için bu oyunları sahneliyoruz. Yaklaşık 10-12 yıldır Büyükşehir Belediyesi olarak zaten yapıyoruz bu oyunları. Tiyatroyu halkın ayağına götürüyorsunuz, tiyatroyu salonlardan çıkartıyorsunuz. Biz onlardan çok şey öğreniyoruz, onların bizden öğrendiği şeyler var.”

Köy seyirlikleri Mersin’de bu yıl 30 köyde sahneleniyor. Daha önce gidilmeyen, ulaşımı zor yerler seçiliyor. Sahneler Anamur, Gülnar, Mut gibi merkeze uzak ilçelere de kuruluyor.