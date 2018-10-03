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Yaylalardaki kaçak yapılaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

Gümüşhane Valisi Okay Memiş: - "Özellikle yeni yapılan konutların yıkımıyla ilgili bir planlama içinde hareket edeceğiz. Yeni yapıma katiyen müsaade etmeyeceğiz"

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yaylalardaki kaçak yapılaşmalara ilişkin, "Özellikle yeni yapılan konutların yıkımıyla ilgili bir planlama içinde hareket edeceğiz. Yeni yapıma katiyen müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Memiş, Valilik Toplantı Salonu'nda, yaylalarla ilgili bazı kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlediği toplantıda, yaylaların kadimden beri vatandaşlarca kullanıldığını söyledi.

Yaylaları 60 yıl öncesine kadar bir geçim kaynağı olarak hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yoğun olarak kullandığına işaret eden Memiş, şöyle devam etti:

"Buna mukabil günümüze geldiğimizde hayvancılıkta kullanımının çok düştüğünü, artık tamamıyla turizm maksadıyla kullanıldığını görüyoruz ancak denetimsiz, kuralsız, plansız, programsız çarpık bir yapılaşma var. Asıl sorun, Karadeniz Bölgesi olarak belki de ileride en önemli geçim kaynağı olan turizm konusunu ciddi anlamda tehdit eden bir risk oluşturan unsur haline gelmiş olması."

Uygulamada bir takım sorunlar olduğunu söyleyen Memiş, şöyle devam etti:

"Özellikle yıkım kararını uygulamak istiyoruz. Buna mukabil bu kararı uygularken de adil olmak zorundayız. Herkese eşit olarak davranmak durumundayız. Aksi takdirde bu kuralları uygulamada ciddi anlamda güçlük çekebiliriz. Özellikle yeni yapılan konutların yıkımıyla ilgili bir planlama içinde hareket edeceğiz. Yeni yapıma katiyen müsaade etmeyeceğiz. Bundan dolayı sızlanmalar olabilir. Bunu burada hep beraber göğüsleyeceğiz. Bize verilen talimat bu yönde. Hukuk ve mevzuat bunu emrediyor. Yaylalarda imar barışından faydalanacağız düşüncesiyle konut yapımında hızlanma olduğunu da üzülerek gördük."

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Gümüşhane Valisi Okay Memiş yaylalardaki kaçak yapılaşma

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