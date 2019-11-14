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Yaylalardaki yıkımlar için Trabzon Valiliği’nin tavrı net

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:26 | Son Güncelleme

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki yayla sakinleri Valilik önünde toplandı.

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki yayla sakinleri Valilik önünde toplandı. Vali İsmail Ustaoğlu ile bir görüşme yapan yayla sakinleri, Vali Ustaoğlu’ndan kararın net olduğunu, kaçak yapıların yıkılacağı cevabını aldı.
Trabzon’un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası’na dün sabah saatlerinde jandarma eşliğinde yaylaya çıkan yıkım ekipleri kaçak yapı olduğu belirlenen 13 evin yıkımını gerçekleştirdi. Gerginliğin yaşandığı ve jandarma ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile tamamlanan olaylı yıkımda bazı vatandaşlar evlerini yıktırmamak için yangın çıkardı. Dün gerçekleşen yıkımın ardından yayla sakinleri bugün Trabzon Valiliği’nin önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. Yoğun güvenlik önlemenin alındığı Valilik önünde toplanan yayla sakinleri Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile bir görüşme yaptı.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın açıklamasında yayla sakinleri adına konuşan Okan Koç, "Burada toplanmamızın amacı Vali ile görüşmekti. Burada toplanan herkes mağdurdur. Valimiz bizi kabul etti. Bizi dinledi. Bu yıkım çözüm değildir. Vali çok kararlı. Çünkü ona verilen bir talimat var. Ona uyacak. Dün Düzköy’de yıkıldı, bu yıkım devam edecekmiş. Önünde birikmiş dosyaları var. ’Geri dönüş yok’ diyor. ’Bizim elimize bu verildi, biz bunu uygulayacağız’ diyor. Vali beyin elinde bir liste var. ’Kimin ismi varsa yıkılacak’ diyor. O zenginmiş, o bürokratmış ona ayrım yapılmıyor. Ama bize bir esneklik yapsınlar. Hayvancılıkla uğraşan, eski yapısı olupta yenileme yapanlara esneklik yapılsın istiyoruz" dedi.
Basın açıklamasının ardından Valilik önünde de konuşmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri ile karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın yaşanmasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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