‘Yaylalarımıza dokunma’ mitinginde gerginlik! Ev sahibi belediye başkanı alanı terk etti

Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası Er Meydanı’nda, Korgan Aybastı Kabataş Yaylaları Koruma Platformu organizasyonunda ‘Yaylalarımıza Dokunma’ adlı miting düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı organizasyona, CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, yörede yaşayan vatandaşlar katıldı. Çevre il ve ilçelerden de vatandaşların katılım sağladığı mitingde Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük konuşmasında “Büyükşehir belediye başkanı neden burada yok” sorusunu yöneltince organizasyona ev sahipliği yapan Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, miting alanını terk etti. Gündoğar ile birlikte birçok vatandaş da alanı boşalttı. Alandan çıkış yaptıktan sonra basın açıklaması yapan Gündoğar, şölen havasında geçmesini bekledikleri bir organizasyonun çeşitli kişiler tarafından provoke edildiğini söyledi.

‘BAŞKANIMIZI YUHALATTI, ALANI TERK ERTMEK ZORUNDA KALDIK’

Düzenlenen mitingde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in adının olumsuz anılmasına tepki gösteren Gündoğar, “Bir şölen içerisinde geçen bir programda, Ordulu dahi olmayan bir sözde bilim adamı, biz de orada bilim insanının madenin zararlarını anlatacağını düşündük. Dinlerken, ilgili arkadaşımız tamamen provokasyon yaparak bu kadar güzelliği yok etmek amaçlı bir konuşma yaptı. Benim büyükşehir belediye başkanım, bu ülkeye 8 yıl enerji bakanlığı yapmış, 6 yıl Ordu’da hizmette sessiz devrim yapmış Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımı yuhalattı, eleştirdi. Biz de alanı terk etmek zorunda kaldık” diye konuştu.

‘O MARJİNAL GRUPLARLA ASLA BİR ARAYA GELMEYECEĞİZ'

Bazı gruplarla yol ayrımına gidildiğini ifade eden Gündoğar, “Biz yine aynı şekilde, bölge halkı olarak madene hayır duruşumuzu eskisinden daha güçlü, daha bilinçli bir şekilde devam edeceğiz ama bazı insanlarla da yol ayrımına girdik bugün. Niye? Bugün orada kimseyi kullanmayı hak etmedi. Yuhalanacak bir durum da yoktu. Her şey bayram havasında geçerken, sen bilim insanısın kardeşim, orada bu işin teknik olarak ya da doğaya ne tür zararlar olacak şeklinde bir anlatım yapman gerekirken, senin burada siyaset yapma hakkın yok. Bu kadar insanı, Aybastı’nın, Kabataş’ın, Korgan’ın burada nöbet tutan insanlarını neden meşgul ettin? O yüzden burası marjinal grupların otağı olmayacak. Biz bundan sonra o marjinal gruplarla asla bir araya gelmeyeceğiz. Biz mücadelemize, Aybastılılar olarak, sağduyulu her partili ile mücadelemize devam edeceğiz” dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır