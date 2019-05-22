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Yaylasında kar, sahilinde deniz keyfi yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

Antalya’nın 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışma başlatılırken, kent merkezinde ise sıcak havadan bunalan tatilciler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.Hava sıcaklığının 25 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya’da, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti.

Antalya’nın 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışma başlatılırken, kent merkezinde ise sıcak havadan bunalan tatilciler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Hava sıcaklığının 25 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya’da, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Bazı tatilciler sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da Akdeniz’in berrak sularında kulaç atarak serinledi. Hafta içi olmasına karşın kent sakinlerinin de geldiği plajda, aileler çocuklarını sahilde oynattı.

"Başka milletlere nasip olmaz"
Vatandaşlardan Zafer Kömür, “Bir tarafta kar bir tarafta deniz, güneş. Hava da güzel, deniz de” dedi. Yaklaşık bir aydır denize girdiğini belirten Mustafa Hayat da, Antalya’da 4 mevsimin bir arada yaşadığını ve bunun bir fırsat olduğunu söyledi. “4 mevsimi yaşamak dünyanın başka milletlerine nasip olmaz” diyen Hayat, diğer şehir ve ülkelerdeki insanları Antalya’da denize girmeye davet etti.

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