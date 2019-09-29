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Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2019 13:28 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yayla ve meralarda yaşam malzemesi bırakılmaması konusundaki uyarılarının ardından İslahiye’de güvenlik güçleri yaptıkları uygulamada yaylaya çıkanları ve yaşamını yaylada devam ettirenleri dikkatli olmaları konusunda ikaz ettiGaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası’na çıkan yolda denetleme yapan İslahiye Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri, yaptıkları kimlik kontrol ve denetimlerinin ardından sürücüleri ve araçta bulunanlara İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" sloganıyla başlatılan seferberlik çalışması hakkında bilgi verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün yayla ve meralarda yaşam malzemesi bırakılmaması konusundaki uyarılarının ardından İslahiye’de güvenlik güçleri yaptıkları uygulamada yaylaya çıkanları ve yaşamını yaylada devam ettirenleri dikkatli olmaları konusunda ikaz etti
Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası’na çıkan yolda denetleme yapan İslahiye Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik güçleri, yaptıkları kimlik kontrol ve denetimlerinin ardından sürücüleri ve araçta bulunanlara İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" sloganıyla başlatılan seferberlik çalışması hakkında bilgi verdi. Araçları ve bagajlarını kontrol eden ekipler, Amanos Dağları’ndaki yaklaşık bin 600 rakımlı Huzurlu Yaylası’na günübirlik çıkan vatandaşları ikaz etti. Yaylada yaşam malzemesi bırakılmamasını isteyen ekipler, aksi durumda ise tespit edilen ev sahiplerine yasal işlem yapılacağını belirtti. Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü PKK’nın yaşamsal faaliyetlerinin çoğunluğunu sağladığı yayla evi hırsızlığına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin de alındığını belirterek, şüpheli bir duruma şahit olduklarında ise hemen güvenlik güçlerine bilgi verilmesini istedi.
Ekipler, yayla yolundaki bakkal ile mahalle sakinlerine de duyarlı olunması hususunda bilgi verdi.

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı

Yaylaya çıkanlara yaşam malzemesi uyarısı
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