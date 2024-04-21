HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaylaya ot toplamak için gitti, bir daha geri dönmedi! Betül'ün cansız bedeni bulundu

Yaylaya ot toplamak için gitti, bir daha geri dönmedi! Betül'ün cansız bedeni bulundu

21.04.2024 18:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yaylaya giden 27 yaşındaki Betül Kurt'tan bir daha haber alınamadı. Kaldırık otu toplamak için yaylaya giden Erhan Sofuoğlu akşam saatlerinde bir ceset gördü ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hayatını kaybeden kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi. Kurt'un dün akşam saatlerinde yaylaya geldiği öğrenilirken, ceset otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Yaylaya ot toplamak için gitti, bir daha geri dönmedi! Betül'ün cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Soğucak Yaylası'na kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu , saat 12.00 sıralarında yayladaki evinin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Sofuoğlu, sağlık ekiplerini aradı ve bölgeye ekipler gönderildi. İncelemede, hayatını kaybeden kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi.

YAYLAYA-GIDEN-BETULUN-CANSIZ-BEDENI-BUL_43092 (2)

Cesette ayrıca kesici ya da delici bir alet izine rastlanmadı. Kurt'un dün akşam saatlerinde yaylaya geldiği öğrenilirken, ceset otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Erhan Sofuoğlu, "Bölgeye ot toplamaya gelmiştim.

YAYLAYA-GIDEN-BETULUN-CANSIZ-BEDENI-BUL_43092 (1)

"OLAYIN NASIL MEYDANA GELDİĞİNDEN HABERİMİZ YOK"

Kulübenin orada namaz kılmak için abdest alacaktım. Bu sırada yerde hareketsiz yatan kadını gördüm. Daha sonra sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdim. Ekipler ve savcı geldi, inceleme yapılıyor. Olayın nasıl meydana geldiğinden haberimiz yok" dedi. Soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Renkli görüntüler! Burası Rio değil Adana... Renkli görüntüler! Burası Rio değil Adana...
İYİ Parti’de istifa şoku! Sosyal medyadan duyurduİYİ Parti’de istifa şoku! Sosyal medyadan duyurdu
DEM Parti konserinde İsrail bayrağı açıldı iddiaları ortalığı karıştırdıDEM Parti konserinde İsrail bayrağı açıldı iddiaları ortalığı karıştırdı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya yayla
En Çok Okunan Haberler
Korkunç iddia! İşte Benim Stilim yarışmacısı sevgilisi tarafından öldürüldü

Korkunç iddia! İşte Benim Stilim yarışmacısı sevgilisi tarafından öldürüldü

Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu!

Cübbeli Ahmet hayat pahalılığını hayat kadınları üzerinden savundu!

Belediye Başkanı açıkladı: "Daha önceden bu kadar olmuyordu"

Belediye Başkanı açıkladı: "Daha önceden bu kadar olmuyordu"

Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

Yer: Batı Şeria! Filistin bayrağını indirmeye çalışan İsrail askeri böyle havaya uçtu: Kan donduran anlar!

Uykusunda boğazını kesti! 14 yaşındaki kız çocuğu, baba katili oldu

Uykusunda boğazını kesti! 14 yaşındaki kız çocuğu, baba katili oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.