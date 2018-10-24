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'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda bulunan 6 yayla evi görenlerin beğenisini topluyor. Turistler birbirinin bire bir aynısı olan evleri benzerlikleri sebebiyle otel sanıyor. Yaylaya yakışacak bir ev olması için özel olarak tasarlanan yapılar çatıları sebebiyle Avrupa'daki evlere benziyor.

Kışın çatının fazla kar tutmaması için daha dik tasarlanan evlerin dış cepheleri de çatıda kullanılan malzemeyle çevrelenmiş. Evde yaşayanlarsa yayladaki arazi sahiplerinden başkası değil. Kendileri için tasarladıkları bu 6 evin maliyeti de yaklaşım 500 bin liraya mal olmuş.

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Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda aynı renkte ve aynı mimari ile yan yana yapılan 6 yayla evini görenler otel sanıyor. Aynı mimari ile yapılan 6 evin amcaları ve akrabaları tarafından yapıldığını belirten yayla sakinlerinden Muhammet Kibar, yayla evlerinin 2014-2015 yıllarında inşa edildiğini söyledi.
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Kibar “Amcalarım yaylaya yakışır ev yapmak istediler. Yaptıkları araştırmalar sonucunda bölgenin kışın fazla da kar almasını ve kışın çatısının fazla kar tutmamasını da hesap ederek Avrupa’da görmeye alışık olduğumuz bin mimari ile bir ev yaptılar.
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Ardından diğer amcalarım ve akrabalarım da görüntüyü bozmamak ve güzel bir iz bırakmak için bu şekilde yanına yayla evi yaptılar” dedi.
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Yaylaya çıkan yerli ve yabancı turistlerin yayla evlerini görünce otel veya turistik tesis sanarak konaklamak istediğini belirten Kibar “6 tane aynı tasarımla yapılan evlerin hepsini akrabalarımız kullanıyor. Yaylaya gelen turistlerin çok ilgisini çekiyor.
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'Bunlar otel mi?' diye soruyorlar. Göze güzel görünmesi için amcalarım çok uğraştılar. Yaylanın havasını, doğasını bozmayacak şekilde inşa edildiler. Bu evleri ‘Yeşil Dam Evleri’ ismini koydular bir de tabela yaptılar. Evler dışarıdan tek blok halinde ancak içinde 2 katlı olarak kullanılıyor” diye konuştu.
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Kibar, 6 evin tamamının yaklaşık 500 bin TL'ye mal olduğunu sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
gümüşhane yayla ev

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