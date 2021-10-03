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  4. Yaz ayında 5 bin liralık doğal gaz faturası karşısında şaşkına dönmüştü! Aynı kişiye bir fatura şoku daha

Yaz ayında 5 bin liralık doğal gaz faturası karşısında şaşkına dönmüştü! Aynı kişiye bir fatura şoku daha

03.10.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaz aylarında gelen 5 bin TL tutarındaki doğalgaz faturası üzerine şaşkınlık yaşayan Eren Erbey, aradan geçen 1 ayın ardından bu kez 5 bin 868 liralık fatura ile karşı karşıya kaldı. İtirazda bulunduğu durumu ikinci kez yaşayan Erbey, yine İGDAŞ tarafından kesilen fatura sorununun giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Yaz ayında 5 bin liralık doğal gaz faturası karşısında şaşkına dönmüştü! Aynı kişiye bir fatura şoku daha

Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde ikamet eden Eren Erbey, yaz ayında gelen 5 bin 208 TL’lik doğalgaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı. 1 ay sonra tekrardan 5 bin 853 TL'lik doğalgaz faturası geldiğini gören Erbey, ikinci kez şok yaşadı. İlk gelen doğalgaz faturası İGDAŞ tarafından kontrol edildikten sonra 45 TL'ye düşen Erbey'e, şimdi de 3 bin 681 TL kaçak gaz cezası, 2 bin 172 TL de doğalgaz faturası geldi. Saatinin değiştirilmesinden 2 ay sonra fatura krizi ile karşılaşan Eren Erbey, tekrardan İGDAŞ’a itirazda bulundu. Faturanın geldiği daireden taşınmasına rağmen abonelik işlemlerini sonlandırmayan Erbey, faturada oluşan yanlışlık için yetkililerden yardım bekliyor.

"HATA, SAAT DEĞİŞTİĞİ İÇİN YAŞANIYORSA BENİM SUÇUM NE?"

Eren Erbey, ”Bu faturaya istinaden İGDAŞ’a gittiğimizde doğalgazın kaçak olduğu bize belirtildi. Biz bir önceki fatura mağduriyetini yaşadığımız dönemde doğalgaz saatimin değiştiği söylendi. Benim iznim veya haberim olmadan ve bana gelen 2. faturamda da benim saatle oynadığım ve kaçak kullandığım söyleniyor. Ben zaten çalışıyorum, sabah saat 09.00’da evden çıkıyorum, akşam 21.00-22.00 gibi eve giriyorum. Tekrar tekrar söylüyorum, ev boş. Beyaz Masa'ya defalarca yazdım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de yazdım, sadece bir defa arandım 'Size dönüş yapacağız' denildi. Ben karşımda muhatap bulamıyorum. Saatimin değişmesinden dolayı bir hata varsa benim ne suçum var burada. Sonuçta bu elektrik veya su saati değil doğalgaz saati" dedi.

İHA

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