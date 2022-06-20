Yaz aylarında artıyor! Şikayetleri azaltmak için etkili öneriler

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir. Varis genellikle kötü görünüme sebep olsa da ağrıya da yol açabilmektedir. Bacaklarda şişlik, kızarıklık ve ağrıya neden olabilmektedir. Yaz mevsiminde vücut ısısının yükselmesi varis şikayetlerinin artışına neden olmaktadır. Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Konukoğlu yaz mevsimiyle birlikte daha çok konuşulan varis hakkında dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.

NADİREN CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE NEDEN OLABİLİYOR

Özellikle bacaklarda oluşan varisler, toplumda yüksek oranda görülebilen bir sağlık problemidir. Bu varisler önce görsel problemlere, daha sonra ise bacakta ağrıya yol açarlar. Nadiren de olsa ciddi sağlık problemleri yaratabilirler. Varis hastalarında şikayetlerin yaz aylarında arttığı bilinmektedir. Mevsimsel etkilere karşı şikayetlerimizin artmasını bazı önlemler alarak önleyebiliriz.

VARİS ŞİKAYETLERİ YAZ AYLARINDA NEDEN ARTAR?

Güneş ve sıcağa maruz kalmak vücut ısımızın yükselmesine neden olur. Vücudumuzun bu duruma karşı bazı önlem mekanizmaları vardır. Örneğin cilde yakın olan damarlar vücut sıcaklığını azaltabilmek amacıyla genişler. Varis hastalarında zaten genişlemiş olan damarların daha da büyümesi ağrı ve bacakta gerginlik hissini artırır. Güneşe fazla maruz kalmak ise cilt altındaki örümcek ağına benzer küçük toplardamarların oluşumunu artırabilir. Varis hastalarının alabileceği basit önlemlerle yaz aylarını daha konforlu geçirebilmeleri mümkündür.

VARİS HASTALARININ ŞİKAYETLERİNİ AZALTACAK ÖNERİLER

GÜNDE BİRKAÇ KEZ SOĞUK SUYLA YIKAYIN

Soğuk su banyosu yüzeysel damarların daralmasını sağlar. Banyo sonrası damarlar her ne kadar eski şeklini alsa da bu işlemin gün içerisinde birkaç kez yapılması şikayetlerinizi azaltabilir.

GÜNEŞ IŞIĞINDAN KORUYUN

Yaz aylarında şile bezi, keten, pamuklu kumaşlardan dokunmuş, bol ve bacakları kaplayan etek veya pantolonların giyilmesi güneş altında rahat etmenizi sağlayacaktır. Geniş alanlı bir şapka giyilmesi de vücut ısısının azaltılmasını sağlayabilir.

EGZERSİZ YAPIN

Toplardamarların önemli çalışma mekanizmalarından birisi “kas pompası” dır. Baldır ve bacak kasları tarafından sıkıştırılan toplardamarlar kanı yukarıya doğru pompalar. Bu amaç için en uygun sporlar koşu, yürüyüş ve bisiklettir.

YOLCULUKLARDA BOL KIYAFET GİYİN

Birçok varis hastası uzun yolculuklar sonrası bacaklarının şiştiğinden şikâyet eder. Uzun seyahatler sırasında varis çorabı ile rahat ve bol kıyafetlerin giyilmesi yolculuk sonunda bacağınızın şişmesini engelleyecektir.

YARA OLUŞUMUNA DİKKAT EDİN

Ciddi varis hastalarında diz altında oluşan yaralar ilerleyerek “venöz ülser” denilen inatçı ve can sıkıcı yaralara dönüşebilir. Yaz aylarında böcek/sinek ısırıklarını minimalize edilecek önlemlerin alınması da bu açıdan önemlidir.

GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Koruyucu güneş kremi veya nemlendirici kremler güneş ışınlarını engeller. Böylece toplardamarlarınızdaki kollajen yapısını koruyarak ince kılcal damar varislerinin artmasını engelleyici olacaktır.

BOL SU İÇİN

Sıcak havalarda gün içinde yeterli su içmeyi rutin haline getirin. Tüm vücut kan dolaşımınız için yararlı olacak su, hem vücudunuzun susuz kalmasını önleyecek, hem de bacak toplardamarlarınız ve varislerinizde pıhtı oluşma riskine karşı sizi koruyacaktır. Bolca su içmeniz cilt kuruluğunu ve ince kılcal damar varisleri gelişmesine de önlem oluşturur.

SAĞLIKLI BESLENİN

Mevsim meyve ve sebzelerinde C vitamini ve potasyumda zengin olan çilek, kiraz, kavun, yaban mersinini özellikle tercih edebilirsiniz. Böylece dolaşımınız desteklenerek krampların önlenmesi, olası reaksiyonlar, ağrı ve sancı şikayetlerinizi azaltmaya destek verecektir.



