Yaz aylarında artıyor! Şikayetleri azaltmak için etkili öneriler

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir. Varis genellikle kötü görünüme sebep olsa da ağrıya da yol açabilmektedir. Bacaklarda şişlik, kızarıklık ve ağrıya neden olabilmektedir. Yaz mevsiminde vücut ısısının yükselmesi varis şikayetlerinin artışına neden olmaktadır. Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Konukoğlu yaz mevsimiyle birlikte daha çok konuşulan varis hakkında dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.
Özellikle bacaklarda oluşan varisler, toplumda yüksek oranda görülebilen bir sağlık problemidir. Bu varisler önce görsel problemlere, daha sonra ise bacakta ağrıya yol açarlar. Nadiren de olsa ciddi sağlık problemleri yaratabilirler. Varis hastalarında şikayetlerin yaz aylarında arttığı bilinmektedir. Mevsimsel etkilere karşı şikayetlerimizin artmasını bazı önlemler alarak önleyebiliriz.
Güneş ve sıcağa maruz kalmak vücut ısımızın yükselmesine neden olur. Vücudumuzun bu duruma karşı bazı önlem mekanizmaları vardır. Örneğin cilde yakın olan damarlar vücut sıcaklığını azaltabilmek amacıyla genişler. Varis hastalarında zaten genişlemiş olan damarların daha da büyümesi ağrı ve bacakta gerginlik hissini artırır. Güneşe fazla maruz kalmak ise cilt altındaki örümcek ağına benzer küçük toplardamarların oluşumunu artırabilir. Varis hastalarının alabileceği basit önlemlerle yaz aylarını daha konforlu geçirebilmeleri mümkündür.
Soğuk su banyosu yüzeysel damarların daralmasını sağlar. Banyo sonrası damarlar her ne kadar eski şeklini alsa da bu işlemin gün içerisinde birkaç kez yapılması şikayetlerinizi azaltabilir.
Yaz aylarında şile bezi, keten, pamuklu kumaşlardan dokunmuş, bol ve bacakları kaplayan etek veya pantolonların giyilmesi güneş altında rahat etmenizi sağlayacaktır. Geniş alanlı bir şapka giyilmesi de vücut ısısının azaltılmasını sağlayabilir.
Toplardamarların önemli çalışma mekanizmalarından birisi “kas pompası” dır. Baldır ve bacak kasları tarafından sıkıştırılan toplardamarlar kanı yukarıya doğru pompalar. Bu amaç için en uygun sporlar koşu, yürüyüş ve bisiklettir.
Birçok varis hastası uzun yolculuklar sonrası bacaklarının şiştiğinden şikâyet eder. Uzun seyahatler sırasında varis çorabı ile rahat ve bol kıyafetlerin giyilmesi yolculuk sonunda bacağınızın şişmesini engelleyecektir.
Ciddi varis hastalarında diz altında oluşan yaralar ilerleyerek “venöz ülser” denilen inatçı ve can sıkıcı yaralara dönüşebilir. Yaz aylarında böcek/sinek ısırıklarını minimalize edilecek önlemlerin alınması da bu açıdan önemlidir.
Koruyucu güneş kremi veya nemlendirici kremler güneş ışınlarını engeller. Böylece toplardamarlarınızdaki kollajen yapısını koruyarak ince kılcal damar varislerinin artmasını engelleyici olacaktır.
Sıcak havalarda gün içinde yeterli su içmeyi rutin haline getirin. Tüm vücut kan dolaşımınız için yararlı olacak su, hem vücudunuzun susuz kalmasını önleyecek, hem de bacak toplardamarlarınız ve varislerinizde pıhtı oluşma riskine karşı sizi koruyacaktır. Bolca su içmeniz cilt kuruluğunu ve ince kılcal damar varisleri gelişmesine de önlem oluşturur.
Mevsim meyve ve sebzelerinde C vitamini ve potasyumda zengin olan çilek, kiraz, kavun, yaban mersinini özellikle tercih edebilirsiniz. Böylece dolaşımınız desteklenerek krampların önlenmesi, olası reaksiyonlar, ağrı ve sancı şikayetlerinizi azaltmaya destek verecektir.
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