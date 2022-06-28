Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

Bahçenizin veya terasınızın tadını çıkarırken içeceğinizi yudumlayarak bir şeyler okumak ister misiniz? "Kim istemez ki?" dediğinizi duyar gibiyiz. Öyleyse bu gibi durumlarda yardımınıza koşacak olan sehpa modelleri, favori ürününüz olabilir. Sadece dekor amaçlı kullanılabileceği gibi içecek veya herhangi bir nesneyi üzerine koyabileceğiniz sehpalar, teras veya bahçenizde mutlaka yer alması gereken parçalar arasında bulunur. Hem şıklığıyla göz dolduran hem kullanışlı olan sehpaları sizler için seçtik, işte detaylar!

1. Bahçe keyfini arttıran Habe Concept Ateş Çanağı Bahçe Şöminesi Mangal Lotus

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Göz dolduran tasarımı sayesinde bahçenize farklı bir hava katan Habe Concept Ateş Çanağı Bahçe Şöminesi Mangal Lotus, hem şömine keyfini çıkarmanızı hem sehpa ihtiyacını gidermenizi sağlar. 50 cm çapa, 79 cm yüksekliğe sahip ürün, inanılmaz bir görsel şölen yaratarak bahçenize bambaşka bir görünüm sunar. Kaliteli ahşap ve metal materyaller kullanılarak üretilen sehpa, uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürmeye devam eder. Sevdikleriniz ile keyifli anlar geçirmenize yardımcı olan bu ürünü sepetinize eklemeyi unutmamanızı öneririz.

2. Bahçe veya terasınıza modern dokunuş: MyNilla Shelf 2 Katlı Plastik Bahçe Sehpası

Bahçe veya terasınızda keyifli şekilde gazete ya da kitabınızı okurken aynı anda içeceğinizi yudumlamak ister misiniz? Cevabınız "Tabii ki isterim." ise aradığınız ürün burada! MyNilla Shelf 2 Katlı Plastik Bahçe Sehpası, hem iç hem dış mekânda kullanılabilen bir tasarıma sahip. Saksı, içecek, kitap ve diğer tüm dekor ürünlerini koyabileceğiniz sehpa; yeşilin eşsiz tonu ile bahçe veya terasınızın dekoruna çok yakışacak! 50 x 38 cm boyutlara sahip ürün, küçük olsa da birçok işlevi yerine getirebilir. Şık ve kullanışlı bir sehpa arıyorsanız uygun fiyatlı olan bu ürüne şans verebilirsiniz.

3. İç ve dış mekân kullanımına uygun: Sağlam Plastik Mandella Damla Sehpa

Sade ve şık tasarımıyla hem iç hem dış mekân kullanımına uygun Sağlam Plastik Mandella Damla Sehpa, hasır görünümü verilen kaliteli plastik malzemeden üretilir. Bu yönüyle sıcaklık, nem ve yağmur gibi şeylere maruz kalsa bile sağlamlığını sürdüren ürün; bahçe veya teras mobilyası olarak tercih edilebilir. Rattan efekti ile şık görünüme sahip ürünü tercih ederek evinizin dekoruna hem modern hem kullanışlı bir dokunuş katabilirsiniz. Konforu ve şıklığı aynı anda yaşayacağınız krem renkli ürünü satın alıp bahçe veya terasınızda kullanmaya hazır mısınız?

4. Sade ve şık: Grootland Orta Sehpa Ahşap Bahçe / Balkon Masası

Terasınız için en uygun modeller arasında bulunan Grootland Orta Sehpa Ahşap Bahçe / Balkon Masası, eskitilmiş ahşap görünümü ile şık bir tasarıma sahip. Bahçe, veranda, salon ya da oturma odası olmak üzere her mekâna uyum sağlayabilen geniş orta sehpa, evinizin dekoruna hoş bir dokunuş katar. İçecek, kitap, dergi, süs objeleri ve bitkileri taşıyan orta sehpa; birçok işlevi aynı anda yerine getirebilir. Şık tasarımı ve kaliteli ahşap materyali ile evinizin görünümünü zenginleştiren bu ürünü incelemeye ve sepetinize eklemeye ne dersiniz?

5. Özel tasarımıyla dikkat çeken SandalyeSepeti Moon Acapulco Temperli Camlı Sehpa

Hasır, cam ve metal materyallerin harmanlanması sonucu bir araya gelen SandalyeSepeti Moon Acapulco Temperli Cam Sehpa, evinizin tasarımına bambaşka bir hava kazandırır. Salon, oturma odası, mutfak, teras, bahçe ya da veranda gibi aklınıza gelen her yerde kullanabileceğiniz ürün; kullanışlı yapısı ve şık tasarımı ile birçok alanda yardımınıza koşar. Kırılmaz temperli camı sayesinde özellikle çocuklu evlerde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz yuvarlak orta sehpa; yağmur ve güneş ışığından muhafaza edildiğinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korumaya devam eder.

6. Canlı renk tonu ile farklılık yaratan Mano Yuvarlak Kahve Sehpası

"Eğlenceli ruhumu ev eşyalarına da yansıtmayı tercih ediyorum." diyorsanız tam size göre olan Mano Yuvarlak Kahve Sehpası, evinizi süslerken aynı zamanda bulunduğu ortama farklı bir hava katabilir. Sade ve şık tasarımıyla evinizin her alanında rahatça kullanabileceğiniz mini sehpa, çok kullanışlı bir yapıya sahip. Dövme demir malzemeden üretilen ürün, bu yönüyle teras veya bahçede kullanmak için son derece elverişli. Yağmur, rüzgâr, kar ve nem gibi hava koşulları karşısında direnç gösteren ürün, uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder. Sehpanın canlı ve eşsiz renk tonuyla evinizin tasarımına katkıda bulunmasına hazır olun!

7. Doğal görünümden hoşlananlara: DİLAY HOME DESIGN Jüt Kendir Halat İp Yuvarlak Puf Minder Sehpa

Doğal görünümden hoşlananlar ve 2022 ev modası trendlerini takip edenlerin bayılacağı DİLAY HOME DESIGN Jüt Kendir Halat İp Yuvarlak Puf Minder Sehpa, evinizin dizaynına eşsiz ve kaliteli bir görünüm kazandırabilir! Salon, oturma odası, mutfak, teras, bahçe ve veranda gibi her mekâna uyum sağlayan ve modern görünümü olan orta sehpa; kullanışlı bir yapıya sahip. 65-67 cm çapı ve 25-27 cm yüksekliği sayesinde kullanıldığı alanlarda yer kaplamadan her işlevi yerine getirebilen ve hayatınızı kolaylaştıran bu ürünü incelemeyi ve sepetinize eklemeyi unutmamanızı tavsiye ederiz.

8. Kullanışlı ve fonksiyonel: Bienwood Bie Ahşap Yuvarlak Sehpa

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Sade, basit ve kullanışlı bir bahçe veya teras sehpası arıyorsanız Bienwood Bie Ahşap Yuvarlak Sehpa tam size göre! Yuvarlak tepsi şeklinde olan üst yüzeyi sayesinde içeceklerinizi rahatlıkla koyabileceğiniz sehpa; ergonomik ve hafif tasarımı ile her yere rahatça taşınabilir. Gerek evinizin iç mekânlarında gerek bahçe, teras ya da balkon gibi dış mekânlarında kullanabileceğiniz mini sehpa; küçük olsa da birçok işlevi yerine getirebilir. Sağlıklı ve sağlam olan ahşap materyalin kullanılması sonucunda uzun zaman boyunca dayanıklılığını koruyan bu ürüne mutlaka şans vermenizi öneririz.