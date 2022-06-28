HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

27.06.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan hava sıcaklıkları ile bahçe veya teras keyfini doyasıya yaşamak istiyor olabilirsiniz. Yaz aylarında vaktinizin çoğunu bahçe ya da terasınızda geçirmeyi tercih ediyorsanız mobilya seçiminize özen göstermenizi tavsiye ederiz. Kendisi küçük olsa da işlevi büyük olan hem şık hem kullanışlı sehpa modellerini sizler için derledik. Bu şekilde bir sehpa ihtiyacınız varsa sizin için seçtiğimiz ürünlerden oluşan listemize mutlaka göz atmalısınız!

Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

Bahçenizin veya terasınızın tadını çıkarırken içeceğinizi yudumlayarak bir şeyler okumak ister misiniz? "Kim istemez ki?" dediğinizi duyar gibiyiz. Öyleyse bu gibi durumlarda yardımınıza koşacak olan sehpa modelleri, favori ürününüz olabilir. Sadece dekor amaçlı kullanılabileceği gibi içecek veya herhangi bir nesneyi üzerine koyabileceğiniz sehpalar, teras veya bahçenizde mutlaka yer alması gereken parçalar arasında bulunur. Hem şıklığıyla göz dolduran hem kullanışlı olan sehpaları sizler için seçtik, işte detaylar!

1. Bahçe keyfini arttıran Habe Concept Ateş Çanağı Bahçe Şöminesi Mangal Lotus

Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Göz dolduran tasarımı sayesinde bahçenize farklı bir hava katan Habe Concept Ateş Çanağı Bahçe Şöminesi Mangal Lotus, hem şömine keyfini çıkarmanızı hem sehpa ihtiyacını gidermenizi sağlar. 50 cm çapa, 79 cm yüksekliğe sahip ürün, inanılmaz bir görsel şölen yaratarak bahçenize bambaşka bir görünüm sunar. Kaliteli ahşap ve metal materyaller kullanılarak üretilen sehpa, uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürmeye devam eder. Sevdikleriniz ile keyifli anlar geçirmenize yardımcı olan bu ürünü sepetinize eklemeyi unutmamanızı öneririz.

Ürünü İncele

2. Bahçe veya terasınıza modern dokunuş: MyNilla Shelf 2 Katlı Plastik Bahçe Sehpası

Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

Bahçe veya terasınızda keyifli şekilde gazete ya da kitabınızı okurken aynı anda içeceğinizi yudumlamak ister misiniz? Cevabınız "Tabii ki isterim." ise aradığınız ürün burada! MyNilla Shelf 2 Katlı Plastik Bahçe Sehpası, hem iç hem dış mekânda kullanılabilen bir tasarıma sahip. Saksı, içecek, kitap ve diğer tüm dekor ürünlerini koyabileceğiniz sehpa; yeşilin eşsiz tonu ile bahçe veya terasınızın dekoruna çok yakışacak! 50 x 38 cm boyutlara sahip ürün, küçük olsa da birçok işlevi yerine getirebilir. Şık ve kullanışlı bir sehpa arıyorsanız uygun fiyatlı olan bu ürüne şans verebilirsiniz.

Ürünü İncele

3. İç ve dış mekân kullanımına uygun: Sağlam Plastik Mandella Damla Sehpa

Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

Sade ve şık tasarımıyla hem iç hem dış mekân kullanımına uygun Sağlam Plastik Mandella Damla Sehpa, hasır görünümü verilen kaliteli plastik malzemeden üretilir. Bu yönüyle sıcaklık, nem ve yağmur gibi şeylere maruz kalsa bile sağlamlığını sürdüren ürün; bahçe veya teras mobilyası olarak tercih edilebilir. Rattan efekti ile şık görünüme sahip ürünü tercih ederek evinizin dekoruna hem modern hem kullanışlı bir dokunuş katabilirsiniz. Konforu ve şıklığı aynı anda yaşayacağınız krem renkli ürünü satın alıp bahçe veya terasınızda kullanmaya hazır mısınız?

Ürünü İncele

4. Sade ve şık: Grootland Orta Sehpa Ahşap Bahçe / Balkon Masası

Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

Terasınız için en uygun modeller arasında bulunan Grootland Orta Sehpa Ahşap Bahçe / Balkon Masası, eskitilmiş ahşap görünümü ile şık bir tasarıma sahip. Bahçe, veranda, salon ya da oturma odası olmak üzere her mekâna uyum sağlayabilen geniş orta sehpa, evinizin dekoruna hoş bir dokunuş katar. İçecek, kitap, dergi, süs objeleri ve bitkileri taşıyan orta sehpa; birçok işlevi aynı anda yerine getirebilir. Şık tasarımı ve kaliteli ahşap materyali ile evinizin görünümünü zenginleştiren bu ürünü incelemeye ve sepetinize eklemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Özel tasarımıyla dikkat çeken SandalyeSepeti Moon Acapulco Temperli Camlı Sehpa

Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

Hasır, cam ve metal materyallerin harmanlanması sonucu bir araya gelen SandalyeSepeti Moon Acapulco Temperli Cam Sehpa, evinizin tasarımına bambaşka bir hava kazandırır. Salon, oturma odası, mutfak, teras, bahçe ya da veranda gibi aklınıza gelen her yerde kullanabileceğiniz ürün; kullanışlı yapısı ve şık tasarımı ile birçok alanda yardımınıza koşar. Kırılmaz temperli camı sayesinde özellikle çocuklu evlerde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz yuvarlak orta sehpa; yağmur ve güneş ışığından muhafaza edildiğinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korumaya devam eder.

Ürünü İncele

6. Canlı renk tonu ile farklılık yaratan Mano Yuvarlak Kahve Sehpası

Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

"Eğlenceli ruhumu ev eşyalarına da yansıtmayı tercih ediyorum." diyorsanız tam size göre olan Mano Yuvarlak Kahve Sehpası, evinizi süslerken aynı zamanda bulunduğu ortama farklı bir hava katabilir. Sade ve şık tasarımıyla evinizin her alanında rahatça kullanabileceğiniz mini sehpa, çok kullanışlı bir yapıya sahip. Dövme demir malzemeden üretilen ürün, bu yönüyle teras veya bahçede kullanmak için son derece elverişli. Yağmur, rüzgâr, kar ve nem gibi hava koşulları karşısında direnç gösteren ürün, uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder. Sehpanın canlı ve eşsiz renk tonuyla evinizin tasarımına katkıda bulunmasına hazır olun!

Ürünü İncele

7. Doğal görünümden hoşlananlara: DİLAY HOME DESIGN Jüt Kendir Halat İp Yuvarlak Puf Minder Sehpa

Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

Doğal görünümden hoşlananlar ve 2022 ev modası trendlerini takip edenlerin bayılacağı DİLAY HOME DESIGN Jüt Kendir Halat İp Yuvarlak Puf Minder Sehpa, evinizin dizaynına eşsiz ve kaliteli bir görünüm kazandırabilir! Salon, oturma odası, mutfak, teras, bahçe ve veranda gibi her mekâna uyum sağlayan ve modern görünümü olan orta sehpa; kullanışlı bir yapıya sahip. 65-67 cm çapı ve 25-27 cm yüksekliği sayesinde kullanıldığı alanlarda yer kaplamadan her işlevi yerine getirebilen ve hayatınızı kolaylaştıran bu ürünü incelemeyi ve sepetinize eklemeyi unutmamanızı tavsiye ederiz.

Ürünü İncele

8. Kullanışlı ve fonksiyonel: Bienwood Bie Ahşap Yuvarlak Sehpa

Yaz aylarında bahçesinde ya da terasında vakit geçirmeyi sevenler için eşsiz sehpa modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sade, basit ve kullanışlı bir bahçe veya teras sehpası arıyorsanız Bienwood Bie Ahşap Yuvarlak Sehpa tam size göre! Yuvarlak tepsi şeklinde olan üst yüzeyi sayesinde içeceklerinizi rahatlıkla koyabileceğiniz sehpa; ergonomik ve hafif tasarımı ile her yere rahatça taşınabilir. Gerek evinizin iç mekânlarında gerek bahçe, teras ya da balkon gibi dış mekânlarında kullanabileceğiniz mini sehpa; küçük olsa da birçok işlevi yerine getirebilir. Sağlıklı ve sağlam olan ahşap materyalin kullanılması sonucunda uzun zaman boyunca dayanıklılığını koruyan bu ürüne mutlaka şans vermenizi öneririz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapıcı dehşeti! Suriyeli kadın elinde keserle tehdit ettiKapıcı dehşeti! Suriyeli kadın elinde keserle tehdit etti
Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurduRusya, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu
‘Görüntülerim her yerde engelleyin’‘Görüntülerim her yerde engelleyin’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulmuştu! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinine alternatif öneriler

Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulmuştu! Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen kombinine alternatif öneriler

Mutfağınızın kalitesini yükseltecek birbirinden şık fincan takımı önerileri

Mutfağınızın kalitesini yükseltecek birbirinden şık fincan takımı önerileri

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Sahilde taktığınızda tüm gözleri size çevirecek en güzel hasır şapka modelleri

Oyunculuğuyla olduğu kadar tarzıyla da herkesin dilinde! Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

Oyunculuğuyla olduğu kadar tarzıyla da herkesin dilinde! Melis Sezen'in tarzını benimsemek isteyenlere elbise önerileri

Tarzıyla fark yaratmak isteyenlere: Sizi demode olmaktan kurtaracak yazın en özel tarz ve kombin önerileri

Tarzıyla fark yaratmak isteyenlere: Sizi demode olmaktan kurtaracak yazın en özel tarz ve kombin önerileri

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Şıklığıyla büyüleneceğiniz pareo çeşitleri

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Şıklığıyla büyüleneceğiniz pareo çeşitleri

Tümünü Gör
Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Şıklığıyla büyüleneceğiniz pareo çeşitleri

Üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz! Şıklığıyla büyüleneceğiniz pareo çeşitleri

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı! Terlemenizin önüne geçecek roll-on ve deodorant önerileri

Sıcak yaz aylarının kurtarıcısı! Terlemenizin önüne geçecek roll-on ve deodorant önerileri

Mutfağınızda ya da diğer kullanım alanlarında ihtiyacınızı sonuna kadar karşılayacak en iyi hassas teraziler

Mutfağınızda ya da diğer kullanım alanlarında ihtiyacınızı sonuna kadar karşılayacak en iyi hassas teraziler

Her biri birbirinden farklı stiliyle göz kamaştıran bikini altı modelleri

Her biri birbirinden farklı stiliyle göz kamaştıran bikini altı modelleri

Yazın rahatlığını ayaklarınızda hissettirecek parmak arası terlik modeli önerileri

Yazın rahatlığını ayaklarınızda hissettirecek parmak arası terlik modeli önerileri

Cildinizi kuruluktan kurtarıp âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Cildinizi kuruluktan kurtarıp âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Tümünü Gör
Cildinizi kuruluktan kurtarıp âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Cildinizi kuruluktan kurtarıp âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Yaz aylarında kullanmadan edemeyeceğiniz kişisel bakım ürünü önerileri

Yaz aylarında kullanmadan edemeyeceğiniz kişisel bakım ürünü önerileri

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Duygu Özaslan'ın olay olan düğün kombinini beğenenlere alternatif ayakkabı modelleri

Kahvesini ya da çayını kupada içmeyi sevenler için en güzel el yapımı kupa önerileri

Kahvesini ya da çayını kupada içmeyi sevenler için en güzel el yapımı kupa önerileri

Girdiğiniz yerlerde dikkatleri üstünüze çekeceğiniz ve göz kamaştıracağınız mini boy elbise modelleri

Girdiğiniz yerlerde dikkatleri üstünüze çekeceğiniz ve göz kamaştıracağınız mini boy elbise modelleri

Gerçekten işe yaradığını kanıtlanmış TikTok'ta viral olan ürünler

Gerçekten işe yaradığını kanıtlanmış TikTok'ta viral olan ürünler

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Mutfağınızın kalitesini yükseltecek birbirinden şık fincan takımı önerileri

Mutfağınızın kalitesini yükseltecek birbirinden şık fincan takımı önerileri

Mutfağınızda ya da diğer kullanım alanlarında ihtiyacınızı sonuna kadar karşılayacak en iyi hassas teraziler

Mutfağınızda ya da diğer kullanım alanlarında ihtiyacınızı sonuna kadar karşılayacak en iyi hassas teraziler

Gördüğünüzde evinizde olmadığına inanamayacağınız ve hemen almak isteyeceğiniz ürün önerileri

Gördüğünüzde evinizde olmadığına inanamayacağınız ve hemen almak isteyeceğiniz ürün önerileri

Yaz aylarının en büyük kurtarıcısı en iyi inverter klima modelleri

Yaz aylarının en büyük kurtarıcısı en iyi inverter klima modelleri

Amazon'da bu haftanın en çok satan indirimli ürün listesi

Amazon'da bu haftanın en çok satan indirimli ürün listesi

Mutfağın eşsiz yardımcısı uzun ömürlü Kumtel set üstü ocak modellerine bir de bizim gözümüzle bakın

Mutfağın eşsiz yardımcısı uzun ömürlü Kumtel set üstü ocak modellerine bir de bizim gözümüzle bakın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Apartman önünde korkunç görüntüler! Suriyeli kapıcı kadın keserle dehşet saçtı

Kapıcı dehşeti! Suriyeli kadın elinde keserle tehdit etti

Evde duyduğu sese koştu! Gördükleri şaşkına çevirdi: Annesi babası gelsin büyüdükten sonra alır giderler

Evde duyduğu sese koştu! Gördükleri şaşkına çevirdi

Balıkesir’de korkunç cinayet! 14 yaşındaki çocuk ekmek bıçağıyla ağabeyini öldürdü

14 yaşındaki çocuk ekmek bıçağıyla ağabeyini öldürdü

Yer: Gümüşhane! Bunu toplamak için sıraya giriyorlar... Çapı tam 52 santimetre: Satmayı düşünmüyorum

Çapı tam 52 santimetre! 'Satmayı düşünmüyorum'

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor: 'Çok uykuluydum kandım' demeyin! Bir telefonla hesaptaki parası buharlaştı

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.