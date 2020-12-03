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Yaz aylarında bile kayıkla ulaşıyorlardı! Korkutan manzara

03.12.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Yaz aylarında bile kayıkla ulaşıyorlardı! Korkutan manzara

Tokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde kayıkla gidilebilen kaya parçası su seviyesinin düşmesi ile birlikte ortaya çıktı.

Almus ilçesinde tarımsal sulama ve elektrik üretimi amacıyla kurulan barajda su seviyesinde düşüş yaşanıyor. Yaz aylarında tarımsal sulama nedeniyle su bırakılması ve elektrik üretimi sonucu barajda su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık olarak 150 metre çekildi. Baraja hayat veren ırmak yatağının olduğu bölgede de su seviyesindeki ciddi düşüş gözler önüne serildi. İnsanlar yaz aylarında kayıkla gidebildikleri Malkayası olarak bilenen kayalığa yürüyerek gidebiliyor.

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Yöre sakinlerinden Hüseyin Aydoğan (72) barajda her yıl aynı görüntüleri görmenin mümkün olduğunu kaydetti. Yaklaşık 54 yıllık barajın bugüne kadar 2 defa tam dolduğunu gözlemlediklerini ifade eden Aydoğan, “Barajda hem elektrik santralleri çalışıyor, hem de tarımsal sulama yapılıyor. Kazova’nın 2-3 yılık su ihtiyacı buradan karşılanıyor. Kış mevsiminde bu şekilde su seviyesinde düşüş yaşanıyor” dedi. Barajda kış mevsimi ile su seviyesinin tekrar yükselmesini beklediklerini ifade eden Yücel Altnıok, “Kış mevsimindeyiz ama şuan için bir yükselme yok. Önceki yıllar göre bayağı bir düşüş var. Suların en fazla çekildiği yılın bu yıl olduğu söyleniyor” diye konuştu.

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İHA

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