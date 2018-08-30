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Yaz aylarında çocukların beslenme düzeni nasıl olmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.08.2018 07:52 | Son Güncelleme

Seyahatlerin arttığı yaz aylarında çocuklarda beslenme alışkanlıkları daha önemli bir hal alıyor. Sıcakların artması ile birlikte değişen vücut istekleri ebeveynlerin yaz aylarında çocukların beslenmesi konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Kahvaltıya vurgu yapan uzmanlar, yeterli su tüketimi konusunda da bazı uyarılarda bulunarak çocuklara sıcak havalarda yemek yemeğe zorlamayın diyor. Peki sıcak havalarda nasıl beslenmek gerekiyor? İşte cevabı...

Yaz aylarında çocukların beslenme düzeni nasıl olmalı?

Sıcak havalarda çocuklarımızın beslenmesinde nelere dikkat etmeliyiz?

Her ne kadar yaz aylarının sonu görünmeye başladıysa da sıcaklar hala devam ediyor. Artan vücut sıcaklığı nedeniyle beslenmeyle ilgili ihtiyaçlar da değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla yaz sıcaklarında genel sağlığın korunması açısından seçilecek gıdalardan, sıvı tüketim miktarına kadar beslenmeyle ilgili birçok noktaya dikkat etmek gerekiyor. Özellikle riskli grup içinde gösterilen çocuklarda…Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Nazlı Şişik Yaltırık, yaz aylarında çocukların olası sağlık problemlerine karşı korunabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı…

KAHVALTIYI ATLAMAYIN

Her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da kahvaltı günün en önemli öğününü oluşturuyor. Büyüme ve gelişme dönemi devam eden çocukların kahvaltısında, demir, kalsiyum ve karbonhidrat bakımından zengin olan, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdaları tercih edin.

Dengeli bir beslenme programı hazırlayın: Yaşamın her döneminde olduğu gibi çocuklukta da dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bunun için, çocuğunuzun tabağını dörde bölün ve her gruptan besine yer verilecek şekilde bir beslenme düzeni oluşturun. Artan sıcaklarla ani şeker düşmelerini önlemek adına makarna, pilav, patates tüketiminden kaçının ve bunun yerine bulgur, kepekli makarna tercih edin. Ayrıca, öğünlerde hafif ve yağsız besinleri tercih etmek ve porsiyonları küçültmek de çocukların daha kolay yemek yemesine yardımcı olabildiğini unutmayın.
Ara öğün alışkanlığı kazandırın: Yaz aylarında iştah azalacağından öğün aralarının daha sık ve öğün miktarının da daha az tutulması gerektiğini anlatan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Nazlı Şişik Yaltırık, “Ara öğün alışkanlığının çocuklara mutlaka kazandırılması gerekiyor. Bu öğünler sıvı gıdalarla ve meyveyle desteklenmeli. Bunun yanı sıra, meyvelerin sadece suyunu değil, kendisinin tüketilmesine özen gösterilmeli” diyor.

YETERLİ SU TÜKETİLMESİNİ SAĞLAYIN

Sıcaklarda terlemeye bağlı olarak sıvı kaybı yaşandığı için su tüketimine ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Çocukların yeterli su alıp almadığının en önemli göstergesi ise idrarın rengi oluyor. Çok açık sarı renkte idrar yeterli su alındığını gösteriyor.

İSHALDEN KORUNMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sıcak hava yiyeceklerin çabuk bozulmasına neden olduğu için yaz aylarında açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Nazlı Şişik Yaltırık, yazın çocuklarda en sık görülen sorunlardan biri olan ishalden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı…

Rotavirüsden korunmak için elleri mümkün olduğunca sık yıkamaya dikkat edin ve hijyene önem verin.

Sebze ve meyvelerin çok iyi yıkandığından emin olun.

Bozulma riski arttığından kremalı yiyecekleri mümkün olduğunca kısa sürede tüketin. Dolapta bir günden fazla bekletmeyin.

Yine, bozulma riski yüksek olan, et, tavuk, balık, süt gibi besinleri açıkta bekletmeyin. Uygun koşullarda muhafaza edilmesini sağlayın.

Dondurulmuş gıda alışverişlerinde eve gelene kadar bozulma riskine karşın, en yakın marketten alışveriş yapmayı tercih edin.


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