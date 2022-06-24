Yaz aylarında çok ısınan bilgisayarlarınız için en iyi sıvı soğutma modelleri

Evden bilgisayarla çalışan ve özellikle oyunlarla ilgilenenler için en korkutucu şeylerden biri, işlemcinin aşırı ısınarak problem çıkarması oluyor. Bu sorunu, sıvı soğutucu sistemi edinerek kolayca çözebilirsiniz. "Sıvı soğutma nedir?" sorusu aklınızı karıştırıyor olabilir. Bu sorunuzu "Sıvı soğutma modelleri, suyun ısı iletkenliği kullanılarak oluşturulan ve işlemcinin ısınmasını önleyen renkli teknolojik ürünler." şeklinde yanıtlayabiliriz. Eğer bu soğutma sistemleri ilginizi çekiyorsa kesinlikle doğru yerdesiniz. Gelin, sizin için hazırladığımız en iyi sıvı soğutma markası önerilerini birlikte inceleyelim.

1. Canavar gibi soğutan bir sisteminiz olsun

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Aklınızda "Sıvı soğutma montajı zor mudur?" gibi bir soru varsa çözümünü beraberinde getiren cihaz: MSI Mag Coreliquid 240R V2 Sıvı Soğutucu. Kutudan çıktığı gibi kullanılabilen ürün, istenilen yönde monte edilebilen cold plate kısmı ve 270 derece dönebilen blok başlığıyla göz dolduruyor. Radyatörünün özel yapısı sayesinde ürün, işlemci sıcaklığını anında düşürebiliyor. Üstelik soğutulan sıvıyı döngüye tekrar pompalayarak bu işlemi sürekli tekrarlıyor. Güçlendirilmiş dış katmanıyla buharlaşmayı tamamen önleyen cihaz, birçok Intel ve AMD anakartlarıyla da uyumlu. Dayanıklı 3 fazlı motoruyla sessizliğin kitabını yazan bu ürünle donma yaşamadan oyun oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

2. Donma probleminizi kaliteli şekilde çözün

En iyi sıvı soğutma sistemlerini yapan Coolermaster markasını neredeyse bilmeyen yok. Sıradaki tavsiyemiz, bu markanın neredeyse en iyi sıvı soğutma sistemi denilebilir. Coolermaster 360 mm Sıvı Soğutucu, çift bölmeli pompası sayesinde en yüksek sistemlerde bile performans sorunu yaşatmıyor. Intel ve AMD birçok anakartla uyumlu olan sistem, RGB renkleri ile şeffaf kasa tercih edenlerin ilgi odağı oluyor. Ürünün ısı transferini hızlandıran bakır alaşım taban yüzeyi, hiçbir yerde sıcaklık kalmasına izin vermiyor. Bu sıvı soğutma sistemiyle donma sorununuz kaliteli şekilde çözülmüş oluyor.

3. Hem soğutuyor hem görsel şölen sunuyor

En iyi sıvı soğutma 2022 markaları arasında yer alan Corsair, görünümü ile ön sıralarda yer alıyor. Corsair Hydro X Sıvı Soğutucu, farklı tasarımı ve kaliteli malzemesiyle kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Ürün, performans açısından üstün olduğu gibi estetik kaygılarınızı da göz önüne alıyor. 16 adet tek tek kodlanabilen RGB LED sistemi, mükemmel görünüm sağlıyor. Şeffaf kasaların içine monte edilen ürün, bulunduğu ortama profesyonel oyuncularınki gibi rengârenk görüntü veriyor. Asıl görevi olan soğutma işlemini ise 70’e yakın mikro kanalıyla başarılı şekilde gerçekleştiriyor. İşlemcinizin ısınmasına engel olan cihaz; bilgisayarınızda donma, bekleme, kapanma gibi sorunları da yaşatmıyor.

4. Oyun oynarken donma yaşamayın

Yüksek grafiklere sahip oyunları oynarken işlemcinin aşırı ısınması, çoğu oyuncunun korkulu rüyası olabiliyor. Bu sorunun çözümü, en iyi sıvı soğutma 2020 markaları arasında bulunan Asus'ta olsa gerek. Asus TUF Gaming LC 240 Sıvı Soğutma Cihazı, oyuncuların tüm sorunlarını çözmeyi vadediyor. Özel NCVM kaplama korumasıyla estetik görünüm kazanan cihaz, çoğu oyuncunun tercihi olan şeffaf kasa içinde sarı RGB LED ışıkları ile harika bir ambiyans yaratıyor. Ürünün oyun oynarken performansınızı düşürecek donma, kasma gibi problemleri büyük oranda çözdüğü, kullanıcı yorumlarından da anlaşılabiliyor.

5. Sıvı soğutma modelleri arasında en iyilerden biri

İşlemcinin iyi şekilde soğutulması, masaüstü bilgisayar kullanıcıları için grafik programları kullanırken veya oyun oynarken en iyi performansı alabilmek anlamına geliyor. Elbette bunun için işlemci tek başına yeterli olmasa da önemli etkenler arasında olduğu bir gerçek. İşte bu sorunu, 2 büyük fanıyla MSI Merren Herren Helixer 2 Chukka-Stiefel çözmüş görünüyor. Tasarımıyla göz dolduran duran cihaz, 400 mm su soğutma hortumlarıyla âdeta çığır açıyor. Ürünün buharlaşmayı önleyen hortumları, ısınan işlemciyi hızla soğutuyor ve bilgisayarınızın performansı gözle görülür şekilde artıyor. Cihaz, MSI yazılımı sayesinde ürünün fan hızını bilgisayarınızdan kolayca ayarlamanıza olanak tanıyor.

6. Beyaz rengi sevenler için

Twitch, Facebook ve YouTube gibi platformlarda oyun yayınları açanlar için performans arttırmanın dışında estetik görünüm de oldukça önemli. NZXT Kraken Z53 240 mm Sıvı Soğutmalı İşlemci Fanı, beyaz rengi ve RGB LED ışıkları sayesinde hem estetik hem kaliteli ürün olma özellikleriyle listemize dahil oluyor. Aklınızda "Sıvı soğutma nasıl çalışır?" sorusu varsa bu ürün, sorunuza cevap niteliğinde özellikler taşıyor. Sessizliğiyle rakiplerinden ayrılan cihaz, 7. nesil pompa sistemi ile soğutucu işlevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Kullanım ve kurulum yönünden oldukça kolay olan ürünü izlerken sıvı soğutma fanlarının renkleriyle hipnotize olabilirsiniz!

7. Minimal tasarım tercih edenlere

İşlevi görünümden daha önemli buluyorsanız sıradaki sıvı soğutma önerimiz tam size göre olabilir. Dark Aquaforce W126 Sıvı Soğutucu, az yer kaplaması ve birçok özelliğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Intel ve AMD anakartlarla uyumlu olarak çalışabilen ürün, minimal seviyedeki RGB LED ışıklarıyla renk cümbüşü yaratmasının yanı sıra performansıyla da göz dolduruyor. Cihazın genişletilmiş bakır tabanı, mikro kanallarla maksimum ısıl iletişimi sağlayarak soğutma işlevini eksiksiz şekilde yerine getiriyor. Özel fanı, yüksek bir hava akışına sahip olmasına rağmen oldukça sessiz çalışabiliyor.

8. Profesyonel soğutma tam olarak böyle olur

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Oyunla yatıp kalkan kişilerden biriyseniz aradığınız sıvı soğutucu sistemini sizin için bulduk. Gamebooster Nitro 240 Sıvı Soğutma Sistemi, grafiklerden en iyi performansı almanızı garanti ediyor. %100 bakır blok tabakası sayesinde üst düzey ısı iletkenliği sağlayan ürün, işlemcinizin en güçlü oyunlarda bile ısınma sorununu ortadan kaldırıyor. Cihaz; geniş yüzeyli özel tasarım radyatör sistemi, yüksek performanslı pompası ve su bloğuyla mükemmel bir soğutma kalitesi sunuyor. Birçok anakartla uyum sağlayan soğutucu, tasarımıyla öne çıkıyor. Ürünün adreslenebilir RGB fanları, 55 ayrı LED ile anakartla uyumlu olarak çalışarak görsel bir şölen yaratıyor.

9. Şık görünüm ve sade tasarımın harika birleşimi

Gametech Hydra 240 mm Sıvı Soğutma Sistemi, şık görünümü ve yüksek performansıyla en iyi soğutma sistemleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ürünün dış kısmında bulunan RGB LED ışıkları, rakiplerinin aksine göz yormayan sade bir tasarıma sahip. Bilgisayarınızın şeffaf kasasında bulunan cihaz, çalışırken yaydığı ışıklarla ortama hoş bir ambiyans katıyor. Alüminyum malzemeden üretilen soğutucu, hızlı ısı iletimiyle soğutma işlemini mükemmel şekilde yerine getiriyor. Tam verimle çalışmasını sağlayan 3 faz motor sistemine sahip ürün, sizi hayal kırıklığına uğratmıyor. "Sıvı soğutma nasıl takılır?" şeklinde endişe etmenize gerek kalmadan ürün, kompakt tasarımı ile kolay kurulum sağlıyor.

10. LED ışıklarla profesyonel oyuncular gibi görünün

Gamer odalarının renkli görünümü rüyalarınızı süslüyorsa işte size fırsat! Thermaltake TH240 RGB Sıvı Soğutma Sistemi, üzerinde bulunan LED ışıklarla odanıza harika bir hava katıyor. Işık sistemini anakartla senkronize edebildiğiniz ürün; sadece LED sistemiyle değil, yüksek kalitesi ve performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Cihazın 2 adet 120 mm statik basınçlı fanı ve su bloğu sayesinde işlemciniz asla ısınmıyor. Bu sayede bilgisayarınızda donma, kasma ve kapanma gibi sorunlar yaşamıyorsunuz. Ürünün geniş radyatör yüzeyi, başarılı şekilde ısı dağılımı sağlıyor ve aşırı yüklenmelerde bile zorluk çıkarmıyor.

11. Cebinizi yakmayan sıvı soğutma sistemiyle tanışın

Ekonomik olarak sizi çok zorlamayan ve performansıyla hayal kırıklığına uğratmayacak bir önerimiz var: Masterfox Gaming Pro Sıvı Soğutma Sistemi, ufak çaplı bir masaüstü sistemi toplayarak iyi grafikli oyunlar oynamanızı sağlıyor. Kullanımı ve kurulumu oldukça kolay olan cihaz, daha pahalı sistemleri aratmıyor. Ürünün işlemciyle temas eden kısmının bakır blok olması, ısı iletimini başarılı şekilde gerçekleştiriyor. RGB LED ışıkları da şık ve hoş bir görünüm sunuyor. Yüksek güvenlik önlemleriyle tasarlanan cihaz, su kaçırma risklerine karşı üstün bir koruma sağlıyor.

12. Kalitesi ve tasarımıyla farkı hissedin

"Alacağım sıvı soğutucu; her oyunu rahatlıkla oynasın, donma yapmasın ve şık görünümlü olsun." diyenler burada mı? Size olağanüstü bir soğutma sistemi önerimiz var. Corsair Elite Capellix RGB Sıvı Soğutma Sistemi, performans ve görünümüyle kullanıcılarından tam puan almış bir ürün. Cihazın yüksek kalitesiyle göz dolduran RGB LED ışıklı pompa başlığı, işlemciniz için sessiz ve oldukça güçlü bir soğutma sağlıyor. Corsair Commander Core programı, akıllı kontrol özelliği ile ürünün fan hızını ayarlamanıza imkân tanıyor. 400 ile 2400 devir ayarlı mükemmel soğutmasıyla ürün, üstün bir performans vadediyor.

13. Kırmızı fanlarla bilgisayarınıza renk katın

Dark DKCCW242R Aquaforce W242R Sıvı Soğutma Sistemi, kırmızı renkli LED ışıkları ile dikkat çeken yüksek performanslı bir sistem. Birçok özelliği bulunan ürün, seramik bilyeli sessiz çalışan pompasıyla rakiplerinden ayırt edebiliyor. 2 kat büyük radyatörü ve sık petek yapısı sayesinde cihaz, içinde dönen sıvıyı yüksek hava akışı ile soğutuyor. Böylece sıvı soğutma sistemi, işlemciniz ısınmaya vakit bulamadan hızlıca devreye giriyor. Geniş ve pürüzsüz bakır tabanı yardımıyla ürün, ısı iletimini başarılı şekilde gerçekleştiriyor. Özellikle ses konusunda hassas bir bünyeniz varsa bu ürünü incelemenizi mutlaka öneriyoruz.

14. Uzaktan kumandası sayesinde 100 farklı aydınlatma efekti

Oyuncuların karşılaştığı işlemci ısınma problemi, bu sıvı soğutma sistemiyle son buluyor. Cougar Helor 240 ARGB Fanlı Sıvı Soğutucu, capcanlı renkleri ve performansıyla oyuncuların göz bebeği olmaya aday görünüyor. Ürün; yüksek grafikli oyunlar sırasında donma, kasma ve kapanma gibi sorunlara çözüm bulmanıza olanak tanıyor. Üstelik su bloğu kısmında bulunan ve görsel şölen yaratan aydınlatmalarıyla harika görünüm sunuyor. Uzaktan kumandası yardımıyla 100 farklı RGB aydınlatma efektine kolayca ulaşabiliyorsunuz. Üstün kaliteli bir cihazdan tüm beklentilerinizi karşılayacak özelliklere sahip cihaz, soğutma işleviyle sizi hayal kırıklığına uğratmıyor.

15. Sessizliği sevenler için

"Sıvı soğutma ne işe yarar?" sorusu kafanızı kurcalıyorsa sıradaki tavsiyemize mutlaka bir göz atmalısınız. Özellikle bilgisayarınız çalışırken odaklanamıyor ve sesle ilgili problem yaşıyorsanız sıvı soğutuculardan yardım alabilirsiniz. Arctic ARCTIC Liquid Freezer II - 280 A-RGB Sıvı Soğutucu, ultra sessiz çalışmasıyla dikkat çekiyor. Yüksek performanslı cihaz, işlemcinizi hızlıca soğuturken gürültü yapmıyor. Düşük güç kullanımı yüksek verimlilik üzerine kurulu olan sıvı soğutma sistemi, rakiplerine bu yönüyle fark atıyor. Kurulumu ve kullanımı da oldukça kolay olan ürün, RGB LED ışıklarıyla bilgisayarınıza farklı bir hava katıyor.

16. İsteğinize göre renk seçimi yapın

Gigabyte 240mm RGB Sıvı Soğutmalı İşlemci Fanı, performansı ve tasarımıyla ayrı bir yerde duruyor. Ürünün RGB LED ışık renkleri odanıza ayrı bir hava katarken, markanın güvenilirliği içinize su serpiyor. Dokulu alüminyum tasarımıyla cihaz, en iyi sıvı soğutma sistemleri arasında ön sıralara yerleşiyor. Yüksek kaliteli pompasıyla işlemcinizin ısısını dağıtarak mükemmel şekilde soğutma sağlıyor. Üstelik RGB ışıklarla süslenen logolarıyla oldukça tarz duruyor. Fanlar üzerinde bulunan LED ışıkların kişisel zevke göre ayarlanabiliyor olması, ürünün sevilen özelliklerinden biri oluyor. Cihazın birçok Intel ve AMD anakartla uyumlu olduğunu da söylemeden geçmeyelim.