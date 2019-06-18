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Yaz aylarında dövmeden kurtulmak mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

Medikal Estetik Hekimi Dr.

Yaz aylarında dövmeden kurtulmak mümkün

Medikal Estetik Hekimi Dr. Hülya Ettekin, yaz aylarında da istenmeyen dövmelerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.
FBM Tıp Merkezi Medikal Estetik Hekimi Dr. Hülya Ettekin, yaz aylarında lazerle dövme silme hakkında bilgi verdi. Dr. Hülya Ettekin, “Dövme silme işleminde günümüzde en sık başvurulan lazer dalga boyu q swiched-nd yağ lazerdir. Bu q-swiched (q anahtarlı) lazerler, başta siyah renk olmak üzere birden fazla tonda renk pigmentinin vücuttan uzaklaştırılması amacıyla kullanılan, halihazırdaki ‘altın standart dövme silme metodudur. Uygulama esnasında lazer tatbik edilerek işaretlenen boya pigmentleri, ilerleyen süreçte vücudun çöpçü hücreleri tarafından parçalanır ve parçalanan bu pigmentler vücudun bağışıklık sistemi aracılığı ile vücuttan atılır. İşlemin belli aralıklarla tekrarlanması gerekir. Tedavi, her işlem sonrası vücuttan bir miktar boya pigmenti atılarak ilerler. Her uygulama sonrası silsilenin işlenmesi için vücuda zaman tanınması gerekir. Dolayısıyla dövme silme tedavisinde seanslar arasında 4 haftadan az olmamak üzere zaman aralıkları olmalıdır. Zaman ne kadar uzun tutulursa sonuç o kadar iyi olacaktır” dedi.

"Dövme silme işlemlerinde seans sayısı ortalama 3-10’dur"
Dr. Hülya Ettekin, şu bilgileri verdi: “Siyah renk başta olmak üzere koyu renk dövmelerde seans sayısı daha az iken kırmızı tonlu dövmeler daha uzun seans gerektirir. Beyaz-sarı dövmeler ise tedaviye cevapsız denecek kadar yavaş ilerleyişli olabilir. Uygulama sonrası 1-2 hafta süreyle denize, havuza girme ve güneşlenme önerilmez. Güneş ışınlarından koruyucu kremlerin kullanımı ve güneş ışınlarına direkt temas edilmemesi gibi korunma önlemlerinin alınması sağlanabildiği takdirde, kişinin lazerle dövme silme tedavisine yaz aylarında da devam edilebilir.”

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