Yaz aylarında evinizi serinletecek alternatif öneriler

Gelişen teknoloji ile bunaltıcı sıcaklıklara karşı koymak artık çok kolay. Vantilatör veya serinletici fanlar yanınızdayken sıcakları dert etmek zorunda kalmazsınız. Günlük işlerinizle uğraşırken sizi rahatsız etmeyen ve sürekli bozularak masraf ve zaman kaybı oluşturmayan serinletici modellerine ulaşmak oldukça pratik. Gelin, aradığınız kriterlere göre size uygun olacağını düşündüğümüz serinletici seçeneklerine birlikte bakalım.

1. Uzun menzilli ferahlık

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Midea FZ10-17JR Kule Tipi Vantilatör'ün 5 metre menzilli kızılötesi uzaktan kumandası sayesinde bulunduğunuz ortamın sıcaklığını istediğiniz yerden zahmetsizce değiştirebilirsiniz. Kule tipi vantilatör, üç farklı hız ve mod ayarı ile ortama uygun hava akışını sessizce sağlar. Ürünün modu ve hızını kontrol etmek için LED göstergesini kullanabilirsiniz. Cihazın uyku modu, oldukça sessiz çalışarak iyi uyku çekmenize yardımcı olur. Ürünün 7 saate kadar özelleştirilmiş zaman ayarı, fanı kapatmayı unutma durumuna karşı uyku sırasında yatak odasında kolay kullanım sunar. 90° salınım sayesinde cihazın bulunduğu oda ve diğer yerler serin tutulur. Böylece rahat ve pratik şekilde serinleyebilirsiniz.

2. Kablo ve kurulum gerektirmeyen klima

Bilinen klimalardan çok farklı olarak tasarlanan Teknolojimarkt Duvar Tipi Vantilatör, benzerlerinden farklı olarak hiçbir uğraş gerektirmez. Kurulum için servis beklemek ve kabloların bağlantısı için saatler harcamak gibi ekstra işler gerektirmeyen elektrikli klima, "Tak çalıştır" özelliğine sahip. 60 W motor gücü ile kaliteli yüksek performans sağlayan ürün, yaz aylarında serinlemeyi ve rahatça zaman geçirmeyi sağlar. Ürünün dijital termometre özelliği ve dokunmatik ekranı, cihazı basit şekilde programlamanıza yardımcı olur. A+ enerji sınıfı sayesinde tasarruf eden cihaz, ev ekonomisine katkı sunar.

3. Mis gibi kokular ile serinleyin!

Benzersiz tasarıma sahip olan minik ve sevimli vantilatör, parfüm özelliği ile diğer fanlardan farklı çalışır. Bundera Oda Kokusu Makinesi Vantilatör'ün içindeki süngere eklenen parfüm veya esans, hem güzel koku hem serinlik sağlar. İç ve dış ortamlarda çocuklar ile yetişkinlerin rahatça kullanabilmesi ve kazaları önlemek için pervanesiz olarak üretilen cihaz, bulunduğu ortamı ferahlatır. Oldukça hafif olan serinletici, sadece 4 pil ile veya USB kablo ile kolayca çalışır. 18 cm uzunluğu ve 10 cm genişliği ile çok az yer kaplar. Bu sayede kolayca taşınabilen ürün, göz doldurur.

4. Temiz esintiyi hissedin

Rowenta VU4210F0 Ultimate Protect Sineksavarlı Vantilatör, temiz havayı hızlı ve güvenli şekilde soğutur. Ürün, aile güvenliğini sağlamak için güçlü ve yüksek performanslı güvenlik ızgarası ile üretilir. Bu sayede çocuk güvenliği ve enerji tasarrufu performansı sağlar. Temiz havayı ortama dağıtmak amacıyla üç farklı güç ayarı seçeneği bulunan ürünün Max modu bile tasarruflu enerji tüketir. Büyük çapıyla 55m3/dk'ya ulaşan yüksek hava akımı, tüm odalara dağılır. Rowenta markalı ev tipi vantilatör, yüksek hava akımı ve dayanıklı yapısı ile optimum ferahlık hissi verir.

5. Bu kadar sessiz olan bir serinletici daha önce gördünüz mü?

Fanlar sayesinde eviniz daha ferah ve keyifli hâle gelir. İhtiyaca uygun seçilen fan, konforlu şekilde odadaki havanın akmasını mümkün kılar ve daima serinlik hissetmenizi garantiler. Masa üzerine ya da duvara yerleştirilebilen kullanışlı Honeywell Turbo Vantilatör, orta ve ufak ölçekli mekânlarda ferah bir serinlik sağlayacak kadar güçlü performans sergiler. Ürünün sessizliği sayesinde ofis, çalışma odası, salon, yatak odası gibi yerlerde cihazı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yüksek güçlü üç farklı hız seçeneği ve 90 derecelik dönüş işlevi özelliği bulunan ürünün etkisini 7 metre uzaklıktan dahi hissedebilirsiniz.

6. Kendi küçük marifeti büyük

Doğal buharlaştırma tekniğini kullanan DYBITTS 3'ü 1 Arada Taşınabilir Kişisel Hava Soğutucu, kuru ve aşırı bunaltıcı havalarda soğuk atmosfer elde edilmesini sağlar Üç etkili özelliğe sahip cihaz; havayı soğutur, nemlendirir ve toz parçacıklarını havadan uzaklaştırarak ortamda daha sağlıklı solunum vadeder. Fazla zaman harcayıp emek sarf etmeyeceğiniz cihazın sadece su haznesini doldurup cihazı güç kaynağına takmanız serinlemenize yardımcı olur. Klasik merkezi klimalar 100 W güç kullanırken, bu ürün yalnızca 8 W güç harcar ve bu sayede elektrik tasarrufuna olanak tanır.

7. Bir pisa olmasa da eğilimi var!

Karmaşık tasarımlardan uzak olan Fudax Elektrikli Vantilatör, tek tuşla rüzgâr hızının kontrol edilmesini sağlar. Basit kullanımı sayesinde ortama ve kişilere rahatlatıcı bir serinlik sunar. Tam şarjı 9.5 saate kadar dayanan, birden fazla kez şarj edilebilen ürünün 2000 mAh pil içermesi, serinleme sürenizi arttırır. Yedi kanat tasarımı ve akışkan dinamiği ile ortamdaki hava, dengeli olarak dağılır ve esen rüzgâr daha yumuşak hissedilir. USB bağlantısı aracılığıyla araba veya bilgisayar tarafından cihaz, kolayca şarj edilebilir. Vantilatörün 60 derece ayarlanabilen açısı sayesinde istediğiniz yöne serinliği yönlendirebilirsiniz. Taşınabilir tasarımı ile istediğiniz yere götürebileceğiniz ürünü daha yakından incelemeye ne dersiniz?

8. Hem tarz görünmek hem serinlemek isteyenlere

Portatif bir tasarıma sahip olan Gedourain Serinletici Boyun Fanı, uzun pil ömrüne sahip. Yüksek, orta ve düşük hızda 3 ayrı kademeli olarak çalışan ürün, çevre dostu enerji tasarrufu sağlar. Boyun fanının bıçak içermemesi, saçlarınızın fana takılma tehlikesini ortadan kaldırır. Küçük ve taşınabilir olan ürünün hafif gövdesi, boyun ve omuzlarınıza baskı yapmaz. Bu sayede kullanım konforunu artırır. Evde, dışarıda veya sporda kolaylıkla taşıyabileceğiniz cihaz, yüksek kaliteli yumuşak malzemesi ve modern tasarımı sayesinde güzel bir görünüm sunar.

9. 4 ayaklı serinleticiler, serinlemek için harika bir alternatif

Ayaklı olması ile istediğiniz yere götürebileceğiniz Arçelik AC 6030 Havadar Hava Serinletici, ferahlık ve serinliğin sizi takip etmesine imkân tanır. Beyaz renkli olan ürün; doğal, uyku ve normal olmak üzere üç ayrı çalışma modu sunar. Uzaktan kumanda ile soğutucu veya ısıtıcı ayarı yapılabilir; bu sayede yaz günlerinde soğuk, kış günlerinde sıcak bir ortam elde etmenize yardımcı olur. Ürünün otomatik panjur sistemi ve 4 mevsim iklimlendirmesi, etkili bir performans sağlar. Ürün, soğutucu buz kalıpları ile hava parçacıklarını soğutur ve hava temizleme filtresi toz partiküllerini ortamdan uzaklaştırır. A++ ile düşük enerji tüketimi sunan serinletici, elektrik tasarrufuna yardımcı olur.

10. Hem fonksiyonlu hem güvenli

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MATEPROX Mini El Fanı, çocukları kazalardan korumak için fan kanadı ile fan kapağının mesafesini uzatır. Vantilatör ayağı ile desteklenen cihaz; sadece portatif bir el vantilatörü şeklinde kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda düz zeminde ufak vantilatör işlevi de görür. Alçak, orta ve yüksek olmak üzere üç kademeli hız sunan USB fanın hız kademesini istediğiniz ayara getirebilir ve isteğinize göre çalıştırabilirsiniz. Mini el fanı, 2000 mAh gücünde yüksek performanslı batarya içerir. Çalışma süresi 8 saate kadar ulaşan ürün, küçük boyutlu ve hafif olduğu için cihazın yükünü hiçbir zaman hissetmezsiniz.