Yaz aylarında gribe dikkat

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Doğaç Uğurcan, yaz aylarının, mikroorganizmalarla bulaşan bulaşıcı hastalıkların toplum içinde yayılması için önemli bir etken olduğunu söyledi. Sıcak havalarda hastalıklara çok dikkat edilmese de grip yaz aylarında yüksek ateş, halsizlik, terleme, ses kısıklığı, öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Yaz aylarının mikroorganizmalarla bulaşan bulaşıcı hastalıkların toplum içinde yayılması için önemli bir etken olduğunu belirten Medicana Konya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uğurcan, "Özellikle gıdalar üzerinde, açıkta satılan gıdalar olabilir, suyun içerisinde olabilir, hızla üreyen mikroplar, bunların yenmesiyle birlikte toplumda salgınlar şeklinde giden, ishal, bulantı, kusma gibi şikayetlerle seyreden enfeksiyon hastalıklarına neden olabilmektedir" dedi. Yaz aylarının gelmesinin özellikle 2-8 yaş grubu çocuklar için biraz daha duyarlı olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Uğurcan, bu yaşlardaki çocuklarda çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Gıdalarla bulaşan enfeksiyonların yanında gribal enfeksiyonların, özellikle Ağustos - Eylül aylarında görülebileceğini vurgulayan Uğurcan, "Bu enfeksiyonlarda daha çok alerjik bünyeli kişilerde daha ağır seyredebiliyor. Öksürük, balgam gibi şikayetler olabiliyor. Özellikle 38 derece ateş yüksekliğinin olması da kişilerde acaba ben grip miyim, acaba ben akciğerlerimi mi üşüttüm şeklinde bizim kliniklerimize ya da acil servislerimize başvuruyorlar. Bunların çoğu adı üstünde bulaşıcı hastalıklar. Ya hapşırma, tıksırma ya da öksürme gibi hastalıklarla bulaşabiliyor ya da gıdalardan buluşma söz konusu olabiliyor" diye konuştu.

"El yıkamak çok önemli"

Özellikle kreşler, toplu yaşanan okullar, hastaneler ve kışlaların enfeksiyonların yayılmasında büyük etkisi olduğunu aktaran Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uğurcan, "Bu yüzden kişisel hijyenimize oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel hijyen denilince ise temizlik akla geliyor. Özellikle de el yıkama alışkanlığının olması gerekiyor. Özellikle toplu yaşanan yerlerde, masa, kapı kolu gibi cansız yüzeylerle temas, bilmediğimiz yerlere dokunma otobüs gibi, bu tarz yerlerde el yıkamak çok önemli. Bunlar her türlü enfeksiyonun önlenmesi için önemli noktalar" ifadelerini kullandı.

Grip için aşı tavsiye ediliyor

Gripten korunmanın bir diğer yolunun Eylül-Ekim ayları gibi aşı olunmasını tavsiye eden Uğurcan, "Özellikle 65 yaş üzeri belirgin şeker hastalığı, tansiyon gibi kronik hastalığı olanlarda grip aşısı olmak bu hastalıkların korunmasında önemli bir yöntem. Onun dışında alerjik kişiler biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bu dönemlerde alerji ilaçları kullanmaları gerekebilir, ileriki dönemlerde grip, zatürre gibi hastalıklara neden olmaması için" şeklinde konuştu.

Uğurcan ayrıca, açıkta satılan yiyeceklerin yenmemesi gerektiğini ve toplu yenilen yemeklerde dikkat edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

