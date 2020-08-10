Yaz aylarında kadınlar en çok bu hastalıklarla karşılaşıyor! Eğer dikkatli olmazsanız...

Yaz aylarında özellikle uzun süre ıslak kıyafetlerle (mayo, bikini vb.) kalma, deniz ya da havuzda fazla zaman geçirme ve hijyene dikkat etmeme durumları bazı vajinal enfeksiyonların oluşmasına zemin hazırlar.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu, deniz ve havuzda fazla zaman geçirilmesi sonucu maruz kalınan bakterilerden kaynaklanır. Mesane kanalının kısa oluşu kadınların erkeklerden daha çok bu hastalığa yakalanmasına neden olur. Hastalığın belirtileri genelde sık idrara çıkma, yanma hissi, alt karın bölgesinde ağrı ve şişlik son olarak da idrarın renginin bulanık olması ve kötü kokmasıdır. Eğer siz de bu belirtileri gösteriyorsanız vakit kaybetmeden bir doktora başvurun! Çünkü idrar yolu enfeksiyonu, kolay teşhis edilen ve kısa sürede tedavisi yapılan bir hastalıktır.

BAKTERİYEL VAJİNOZİS

Bakteriyel vajinozis, anormal vajinal akıntıdır. Enfeksiyon, vajinada bulunan yararlı bakterilerin azalması ve Ph dengesinin bazik duruma geçmesi sonucu oluşur. Gardenella vajinalis adlı bir bakteri yüzünden oluşur. Bu bakteri hijyenik olmayan tuvalet vb. ortak alanlardan bulaşır ya da havuzdaki klordan kaynaklı Ph dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Belirtileri ise grimsi yapıda ve kötü kokan akıntıdır. Hastalık, 7 gün devam edilen oral alınan ilaçlar ve kremler ile tedavi edilir.