Yaz aylarında kadınlar en çok bu hastalıklarla karşılaşıyor! Eğer dikkatli olmazsanız...

Yaz aylarında özellikle uzun süre ıslak kıyafetlerle (mayo, bikini vb.) kalma, deniz ya da havuzda fazla zaman geçirme ve hijyene dikkat etmeme durumları bazı vajinal enfeksiyonların oluşmasına zemin hazırlar.
İdrar yolu enfeksiyonu, deniz ve havuzda fazla zaman geçirilmesi sonucu maruz kalınan bakterilerden kaynaklanır. Mesane kanalının kısa oluşu kadınların erkeklerden daha çok bu hastalığa yakalanmasına neden olur. Hastalığın belirtileri genelde sık idrara çıkma, yanma hissi, alt karın bölgesinde ağrı ve şişlik son olarak da idrarın renginin bulanık olması ve kötü kokmasıdır. Eğer siz de bu belirtileri gösteriyorsanız vakit kaybetmeden bir doktora başvurun! Çünkü idrar yolu enfeksiyonu, kolay teşhis edilen ve kısa sürede tedavisi yapılan bir hastalıktır.
Bakteriyel vajinozis, anormal vajinal akıntıdır. Enfeksiyon, vajinada bulunan yararlı bakterilerin azalması ve Ph dengesinin bazik duruma geçmesi sonucu oluşur. Gardenella vajinalis adlı bir bakteri yüzünden oluşur. Bu bakteri hijyenik olmayan tuvalet vb. ortak alanlardan bulaşır ya da havuzdaki klordan kaynaklı Ph dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Belirtileri ise grimsi yapıda ve kötü kokan akıntıdır. Hastalık, 7 gün devam edilen oral alınan ilaçlar ve kremler ile tedavi edilir.
Trichomonas vaginalis, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Ayrıca trichomonas paraziti 6-45 saat arası canlılığını koruyabildiğinden ortak alanlarda hijyene dikkat etmek gerekir. Belirtileri; akıntının sarı bir renkli köpüklü olması, vajinada kaşıntı ve yanma hissidir. Tedavisi 5-7 gün arasında değişir ve antibiyotikler, vajinal fitil ve kremler kullanılır.
Vajinal mantar, kadınların ömürleri boyunca en çok muzdarip olduğu enfeksiyon türüdür. Özellikle yaz aylarında nemli ve sıcak vücutlar bakterilerin vazgeçilmez yaşam alanı olması görülmesine sıklığını arttırır. Belirtileri; genital bölgede yanma ve kaşıntı, çok sık idrara çıkma, cinsel ilişki sırasında ağrı ve anormal vajinal akıntıdır. Bu belirtilere sahipseniz korkmayın! Diğer enfeksiyonlar gibi tedavisi gayet kolaydır.
Vajinal enfeksiyonlardan korunmak oldukça basit. Tatilde özellikle temizliğine güvendiğiniz, kalabalık olmayan havuzları tercih edin. Hatta deniz önceliğiniz olsun. Denizin temiz ve kalabalık olmayan yerlerinde suya girin. Tuvalet gibi ortak kullanılan alanlarda hijyene ve ıslak kıyafetlerle uzun süre kalmamaya dikkat edin. Son olarak cinsel ilişki sırasında kondom kullanın ve havlu, iç çamaşırı gibi özel eşyalarınızı kimseyle paylaşmayın. Sonrasında sadece tatilin keyfini çıkarın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum