Yaz aylarında kullanmadan edemeyeceğiniz kişisel bakım ürünü önerileri

Terlemeyi önleyen roll-on ve kötü kokuyu gideren deodorant gibi ürünlere yaz aylarında çokça ihtiyaç duyuluyor. Özellikle yaz mevsiminde bu tür ürünlerin kullanımı artıyor. Buna ek olarak sıcak havalarda şort, etek ve elbise gibi kıyafetler daha fazla giyildiği için vücut tüylerinizden rahatsız oluyorsanız farklı tüy alma yöntemlerini kullanıyor olabilirsiniz. Tüy dökücü, jilet ve ağda gibi farklı çeşitteki ürünleri sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar!

1. Siyah ve beyaz giysiler rengini koruyor: Nivea Invisible Black&White Clear Sprey Kadın

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Nivea Invisible Black&White Clear Sprey, kadınlar için üretilmiş bir deodorant. Ter ve ter kokusuna karşı 48 saate kadar etkili anti-perspirant koruması sağlıyor. Ürünün koyu renklerde beyaz iz, açık renklilerde sarı leke oluşumunu önlemeye yardımcı özel formülü bulunuyor. Bu sayede siyah ve beyaz renkteki kıyafetleriniz, rengini uzun süre koruyor. Pudralı yapıdaki Nivea Invisible Black&White Clear'ın içeriğinde alkol ve boya maddesi bulunmuyor. Dermatolojik olarak kanıtlanan ürünün ciltle uyumu, günlük kullanım için uygun. Deodorantı kullanmadan önce ürünü iyice çalkalayıp 15 cm mesafeden temiz koltuk altına püskürtün. Uyguladıktan sonra tamamen kurumasını bekleyin.

2. Yoğun tere karşı etkili: Vichy Yoğun Terleme Karşıtı 72 Saat Etkili Roll-On

Yaz aylarında aşırı terlemek gündelik hayatınızı zorlaştırıyorsa sizin için çok uygun bir önerimiz var. Vichy Yoğun Terleme Karşıtı Roll-On, terleme sorunu olan kadın ve erkekler için yoğun etkili ve toleranslı bir çözüm sunuyor. Kötü kokulara karşı 72 saate var etki sağlıyor. Ürünün içeriğinde yoğun stres durumlarında bile aşırı terlemeyi azaltmak için perspicalm, fazla nemi dengelemek için ise patentli ultra emici mineraller bulunuyor. Hızlı kuruyan ferahlatıcı formülü; canlı, rahat ve tazelenmiş hissetmenize yardımcı oluyor. Hassas ciltler için uygun olan roll-on; alkol içermiyor ve hipoalerjenik.

3. NIVEA Men Sprey Deodorant Deep Dimension

Erkekler için üretilen Nivea Men Deep Dimension Deodorant, aktif karbon içeren formülüyle terlemeye ve ter kokusuna karşı etkili koruma sağlıyor. Ürünün anti-perspirant koruması 48 saate kadar etkisini koruyor. Uzun süren kuru ve temiz bir cilt hissi sunuyor. Kokusunu merak edenler için deodorant; siyah karbon ve maskulen odunsuluğun yoğun kokusuna sahip. Hem kötü ter kokusundan kurtulmak hem güzel kokmak istiyorsanız ciltle uyumu dermatolojik olarak kanıtlanan ürüne mutlaka şans vermelisiniz. Tercihinize göre Nivea Men Deep Dimension serisinin Amazonia ve Espresso seçeneklerine de göz atabilirsiniz.

4. Kısa tüylerde bile etkili: Sesu Ağda Bandı 24'Lü Klasik

Ağda, tüyleri kıl kökünden aldığı için birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Sesu Ağda Bandı, acil durumlarda bile pratik çözüm sunuyor. Farklı tüy ve cilt tiplerine özel olarak geliştirilen Sesu Ağda Bandı, kısa tüylerde bile etkili. Şeker içermeyen ürün, düzenli olarak kullanıldığında tüylerde azalma ve incelme etkisi sağlıyor. Ağda bandını beş adımda kolayca kullanmak için: İlk olarak ağda bandını iki elinizin arasında ovuşturarak ısıtın. Ardından bandı açıp tüylerin çıkış yönüne doğru yapıştırın ve hafifçe ovun. Bir elinizle cildinizi gerin, diğeriyle tek hareketle tüylerin çıkış yönünün tersine doğru ürünü çekin. Son olarak cildinizi temizleme yağıyla silin.

5. Smooth & fresh koku teknolojisiyle: Veet Men Tüy Dökücü Krem Erkeklere Özel

Pratik tüy alma yöntemlerinden bir diğeri: tüy dökücü kremler. Nivea Men Tüy Dökücü Krem, erkeklere özel olarak geliştiriliyor. Ürün, istenmeyen tüyleri etkili şekilde alırken cildi nemlendiriyor ve smooth & fresh koku teknolojisi sayesinde ciltte kötü koku bırakmıyor. Üç ve altı dakika içinde pratik uygulama sağlayan krem; sırt, göğüs, kol, koltuk altı ve kasık bölgesinde kullanıma uygun. Varis, ben, yara, çatlak, tahriş ve yanık cildin üzerine ürünü kullanmamaya özen göstermeniz gerekiyor. İki tüy alımı arasında 72 saat beklemeniz ve kullanmadan önce küçük bir bölgeye test etmeniz öneriliyor.

6. Feminen çiçeksi koku: Yves Saint Laurent Libre Edp

Özellikle yaz aylarında kullanmak için çiçeksi bir parfüm arıyorsanız sizin için çok güzel bir önerimiz var. Yves Saint Laurent Libre; yüksek kalitesi, muhteşem kokusu ve şık ambalajıyla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Özgürlüğünü ölçüsüzce yaşayan güçlü, cesur ve özgür kadınlar için tasarlanan ürün; Fas'tan gelen portakal çiçeğinin yakıcı hissi ve Fransız lavantasının birleşiminden oluşan feminen bir koku. Parfümün üst notaları; mandalina yağı, tahıl yağı, Fransız lavanta yağı ve kuş üzümünden oluşuyor. Orta noktaları; kalp notası, lavanta yağı, zambak, yasemin ve portakal çiçeği ve dip notaları ise vanilya özü, sedir ağacı yağı, amber ve miskle tamamlanıyor.

7. Kendinizi okyanusun derinliklerinde hissettirecek: Giorgio Armani Acqua Di Gio Profondo Erkek Eau De Parfum

Sırada yaz aylarına çok yakışacak mutlaka denemeniz gereken bir erkek parfümü var. Giorgia Armani Acqua Di Gio Profondo, usta parfümcü Alberto Morillas tarafından denizlerin derinliklerini yansıtan zarif, opak ve lacivert renkli buzlu bir şişede üretiliyor. Koku, deniz akorları etkisinde şekillenmiş yoğun bir yorumu yansıtıyor. Yeşil mandalina ve bergamot; kendinizi âdeta okyanusa dalarmış gibi hissettiriyor. Oksijen kabarcıkları zirveye yükseldikçe parfümün kalp notalarını; biberiye, lavanta ve selvinin karşı konulmaz yoğunluğu oluşturuyor. Dip notaları ise mineral kehribar ve tuzlu notalarla bütünleşiyor.

8. Uzun süre pürüzsüzlük: Veet Tüy Dökücü Sprey Krem Hassas Ciltler

Veet Tüy Dökücü Sprey Krem ile pratik ve pürüzsüz deneyim yaşamaya hazır mısınız? Kadınlar için özel olarak geliştirilen ürün, tıraş bıçağına göre daha uzun süren pürüzsüzlük sağlıyor. Tüylerin daha yumuşak çıkmasını sağlayarak sert hissettirmiyor. Uygulama spatulası ile kesik ve çizik gibi sorunlara yol açmıyor. Smooth & Fresh teknolojisi sayesinde güzel bir koku bırakıyor ve formülündeki lotus çiçeği özü, cildinizi 24 saate kadar nemlendiriyor. Hassas ciltlerin kullanımına uygun olan tüy dökücünün içerisindeki Aloe vera ve menekşe özü ise yatıştırıcı etki sağlıyor.

9. E vitamini ve Aloe vera ile zenginleştirilen: BIC Miss Soleil Sensitive Kadın Tıraş Bıçağı 3'lü Blister

BIC Miss Soleil Sensitive Kadın Tıraş Bıçağı, pürüzsüz ve hassas tıraş deneyimi isteyen kadınlar için oldukça uygun. Ürünün yumuşak tıraş için vücut hatlarına uyum sağlayan birbirinden bağımsız üç bıçağı ve bir oynar başlığı bulunuyor. Oynar başlığı; koltuk altı ve dirsek gibi hassas bölgelere kolayca uyum sağlayarak hiçbir tahrişe neden olmuyor. E vitamini ve Aloe vera ile zenginleştirilen kayganlaştırıcı şeridi sayesinde ürün; bacak, koltuk altı ve bikini bölgesinde kolay uygulama sağlıyor. Tıraş bıçağının geniş ve ergonomik tasarımlı sapı, rahatça kavranabildiği için kullanım kolaylığı sağlıyor.

10. Gillette Fusion ProGlide FlexBall Tıraş Bıçağı

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Listemizin son sırasında erkekler için uygun olan Gilette Fusion ProGlide FlexBall Tıraş Bıçağı var. Sürtünmeyi önleyen beş bıçağı sayesinde ürün, en iyi ve konforlu tıraş deneyimini size yaşatıyor. Ürünün bıçak sabitleyici özelliği, bıçakların yüz hatlarıyla uyum içinde hareket etmesini sağlayarak daha rahat bir deneyim için ideal bıçak aralığını koruyor. Gelişmiş konfor koruyucusu; fazla tıraş jelini yönlendiriyor, cildi gererek sinekkaydı ve rahat bir tıraş sağlıyor. Kayganlaştırıcı bandı ise tıraş bıçağının pürüzsüzce kaymasına imkân tanıyan mineral yağ ve kayganlaştırıcı polimerler içeriyor.