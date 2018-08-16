HABER

"Yaz aylarında kurban kesimi bir saati geçmemeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:10 | Son Güncelleme

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan: - "Kesilmiş kurban uzun süre bekletilmemeli, iç organları hemen çıkartılmalı. Yoksa yaz aylarında olduğumuz için ısınma yapar, bu da eti bozar. Yaz aylarında kurban kesim işleminin bir saati geçmemesi lazım" - "Sıcak bir eti poşete koyduğun zaman kokuşma yapar. Bu nedenle eti evinize götürdükten sonra hemen poşetten çıkarın. Klimalı bir ortamda 2-3 saat dinlendirin"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Yaz sıcaklarında kurban kesim işleminin bir saati geçmemesi gerektiği bildirildi.

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda yanlış kesim ve kesim sonrası yanlış muhafaza nedeniyle ciddi miktarda etin zayi olabildiğini söyledi.

Kurban kesimi ve kesimden sonra dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Ayhan, kurban kesiminin sokaklarda değil mezbahalarda, hijyen koşullarda işin ehli kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Yanlış kesim nedeniyle etin önemli bölümü hatta tamamı zayi olabilir. Kanama çok önemli, kanın vücuttan iyi boşaltılması lazım. Kanı iyi boşaltılmış hayvanın eti daha sağlıklı olur. İşin ehli bir kişi bunu bilir." dedi.

Ayhan, kurbanlıkların mezbahalarda işin ehli kişilere kestirilmesi ve kesim yeri şartlarının da mutlaka önceden kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yanlış kesimde etin önemli bölümünün hatta tamamının zayi olabileceğine işaret eden Ayhan, "Kanama çok önemli, kanın vücuttan iyi boşaltılması lazım. Kanı iyi boşaltılmış hayvanın eti daha sağlıklı olur." diye konuştu.

Kesilmiş kurbanın uzun süre bekletilmemesi, iç organlarının hemen çıkartılması gerektiğini de vurgulayan Ayhan, şu uyarılarda bulundu:

"Yoksa yaz aylarında olduğumuz için ısınma yapar bu da eti bozar. Yaz aylarında kurban işleminin bir saati geçmemesi lazım. Kurbanı kestikten sonra et evlere götürülürken de çok ciddi hatalar yapılıyor. Sıcak bir eti poşete koyduğun zaman kokuşma yapar. Bu nedenle eti evinize götürdükten sonra hemen poşetten çıkarın. Klimalı bir ortamda 2-3 saat dinlendirin. Ondan sonra poşetsiz şekilde buzdolabınıza yerleştirin. Eti yerleştirdiğiniz rafların arası hava geçirecek şekilde olmalı. Kıyma veya kuşbaşı yapılması için kasaba da ikinci veya üçüncü günü götürün. İki, üç gün dolapta dinlenmiş et daha lezzetli olur. Altını çizerek söylüyorum kesinlikle hayvanı keser kesmez kıyma veya kuşbaşı yapmak için direkt kasaba götürmeyin ayrıca eti derin dondurucuya küçük parçalar halinde yerleştirin çünkü eritilmiş eti tekrar şoklamamak gerekiyor."

Kurban kesmenin Allah rızası için yapılan bir ibadet olduğunu hatırlatan Ayhan, bundan dolayı kurbanlık seçerken dini kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Ayhan, kurban olabilmesi için sığır ve mandalarda iki yaşını, devede 5 yaşını, keçi ve koyun için bir yaşını bitirmiş olması, sağlıklı, azaları tam, besili olması gerektiğine dikkati çekti.

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Esenboğa Havalimanı’nda yangınEsenboğa Havalimanı’nda yangın
Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan kurban bayramı kurban kesim

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da çatışma! Yaralı askerler var

Adıyaman'da çatışma! Yaralı askerler var

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Şevval Sam'ın yerine Erdoğan'ın danışmanının eşi Nur Viral!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Bedelli askerlik yapacak öğrenciler için YÖK'ten son dakika karar!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

Karısının gözü önünde yaptığı pes dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.