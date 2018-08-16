"Yaz aylarında kurban kesimi bir saati geçmemeli"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Yaz sıcaklarında kurban kesim işleminin bir saati geçmemesi gerektiği bildirildi.

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda yanlış kesim ve kesim sonrası yanlış muhafaza nedeniyle ciddi miktarda etin zayi olabildiğini söyledi.

Kurban kesimi ve kesimden sonra dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Ayhan, kurban kesiminin sokaklarda değil mezbahalarda, hijyen koşullarda işin ehli kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Yanlış kesim nedeniyle etin önemli bölümü hatta tamamı zayi olabilir. Kanama çok önemli, kanın vücuttan iyi boşaltılması lazım. Kanı iyi boşaltılmış hayvanın eti daha sağlıklı olur. İşin ehli bir kişi bunu bilir." dedi.

Ayhan, kurbanlıkların mezbahalarda işin ehli kişilere kestirilmesi ve kesim yeri şartlarının da mutlaka önceden kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yanlış kesimde etin önemli bölümünün hatta tamamının zayi olabileceğine işaret eden Ayhan, "Kanama çok önemli, kanın vücuttan iyi boşaltılması lazım. Kanı iyi boşaltılmış hayvanın eti daha sağlıklı olur." diye konuştu.