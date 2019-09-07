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Yaz aylarında plastik kullanımına dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

Yaz aylarında, havaların ısınması ile birlikte su ve soğuk içecek tüketimi artıyor.

İSTANBUL, (DHA)- Yaz aylarında, havaların ısınması ile birlikte su ve soğuk içecek tüketimi artıyor. Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, yaşanan plastik atık sorunu ve iklim krizinin azaltılabilmesi için tek kullanımlık pet şişeler yerine matara ve cam şişe kullanılması tavsiyesinde bulundu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu, plastik atıkların azaltılmasında farkındalığın oluşmasına dikkat çekerek, “Özellikle yazın sıcak günlerinde su ve sıvı tüketimi artıyor. Ve çoğu zaman bu içecekleri tek kullanımlık pet şişeler içinde satın alıyoruz. Herhangi soğuk bir içecek tüketirken ise, çoğunlukla pipet kullanıyoruz. Bunlar olmadan da hayatımızı devam ettirebileceğimizi düşünüyorum. Burada doğrudan size sunulmuş bir alternatif var. Plastik olmayan, uzun süre kullanabileceğiniz kendi mataranızı sürekli yanınızda taşımak bir çözüm olabilir. Tamamen bilinçli davranmakla alakalı bir yaşam tarzı" dedi.

Doç. Dr. Uyduranoğlu, “Bunlar maalesef yaşamımıza giren gereksiz ve çevreye son derece zararlı tüketim davranışları. Tabii ki bu alışkanlıkları bir günde edinmedik, bir günde de hayatımızdan çıkarmak mümkün değil. Gençler ve çocuklar, tamamen bu alışkanların olduğu bir dünyaya doğdukları için başka türlü bir yaşamı da bilmiyorlar. Bu noktada ise, eğitimin gerekliliği ön plana çıkıyor. Geçmişte biz nasıl çevreye daha az zarar vererek yaşıyorsak bunu tekrar hatırlamamız çok önemli” diye konuştu.

Plastiklerin sera gazı salımlarının artışında payı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Uyduranoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sera gazları, atmosferde var olan gazlardır. Bu gazlar, atmosferde olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Burada sorulabilecek en önemli soru ise şu: sera gazlarının atmosferdeki miktarı, Dünya’nın ya da daha doğru deyişle atmosferin tolere edebileceği seviyede mi değil mi? Biz, o seviyenin çok üzerine çıkmış durumdayız. Güneşten gelen bir takım ışınlar var. Sera gazları, bu ışınların bir kısmını Dünya’da tutuyor ve Dünyamızı ısıtıyor. Dünya, bunu absorbe ettikten sonra geri kalanını tekrar uzaya yansıtıyor. Ama sera gazı salımlarının atmosferdeki birikiminin her geçen gün artması, bu ışınların uzaya yansımasını zorlaştırıyor ve Dünya olması gerekenden daha fazla ısınıyor. Küresel ısınma sorunu bu şekilde ortaya çıkıyor. Bütün mesele bu. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmeyen her türlü enerji içeriğinde başta karbon olmak üzere sera gazları mevcut. Bu enerji kaynakları üretim ve tüketim amaçlı kullanıldığında atmosfere başta karbondioksit olmak üzere sera gazları salınıyor. Bunlar da Dünyamızı ısıtıyor. Plastikler de küresel ısınma sorununun önemli bir ayağı. Plastik atıkların geri dönüşümü de maalesef çözüm değil. Çünkü her geri dönüşümde yine kaynak ve enerji kullanımı gerekli. En güzeli, olması gereken ambalaj için kullanılan plastik üretimini ve tüketimini azaltmak, geri dönüşüm sürecine girmeden yeniden kullanımı sağlamaktır. Ama öncelikli olan bunların kullanımını kesinlikle azaltmak ve mümkünse hiç kullanmamaktır.”

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