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"Yaz aylarında saç ekimi yapılır mı?" sorusuna uzmanından yanıt

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Saç ekimi için en uygun zamanın kişinin kendisini psikolojik olarak ve maddi anlamda hazır hissettiği zaman olduğunu belirten Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Saç ekimi her mevsim yapılabilir.

Saç ekimi için en uygun zamanın kişinin kendisini psikolojik olarak ve maddi anlamda hazır hissettiği zaman olduğunu belirten Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Saç ekimi her mevsim yapılabilir. Şu mevsim daha iyidir bu mevsim uygun değildir söylemleri pek uygun değildir" dedi.
Saç ekimi operasyonlarının mevsimlerden bağımsız olarak yapılabildiğini belirten Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, ekimlerin gerek kış, gerekse yaz döneminde uygulanabildiğini söyledi. Önemli olan konunun operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu ifade eden Gülgör, "Yaz mevsiminde saç ekimi sonrası 1 ay kadar bir süre havuz ve deniz den uzak durmak gerekmektedir. Kış mevsiminde yapılan saç ekimi operasyonlarında ise soğuktan rüzgârdan korumak gerekmektedir" dedi.
Yılın 12 ayı saç ekimi yapılabildiğini belirten Yasemin Gülgör, "Burada dikkat etmemiz yaz ayında saç ekimi yapılan birinin 15 gün boyunca denize girmemesidir" dedi.
Saç ekimi yaptırmak isteyen; fakat kafasında soru işaretleri olan kişiler için önemli ipuçları veren Yasemin Gülgör, "Hastalarımız bunu cerrahi bir operasyon olarak düşünmesinler. Saç ekimini kozmetik ve estetik bir işlem olarak düşünmeliler. ‘Canım yanacak, ağrım olacak’ gibi düşüncelere kapılmasınlar; çünkü saç ekimi, hastane ortamında, uzman doktorlar nezaretinde yapılır. İlk iğneyi hisseder, gerisini hissetmezsiniz. İşlemden 8 saat sonra ortaya yeni bir yüze kavuşursunuz. Yalnızca ekimin yapıldığı ilk üç gün biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hastalar ekimden 8 saat sonra yeni bir görünüm ve profile kavuşur. Bu durum da ekim yapılan kişi için motivasyon kaynağı olacaktır" şeklinde konuştu.

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