Yaz aylarında sağlıklı olmak için bunlara dikkat

Yaz aylarında daha aktif oluyor, dışarıda daha çok zaman geçiriyoruz. Havaların da ısınmasıyla birlikte tükettiğimiz gıdalara, sıvı alımına, güneşe dikkat etmemiz ve dolayısıyla sağlığımızı korumamız gerekiyor. Türkiye’de sağlık sigortasının öncü şirketlerinden Demir Sağlık, bu sıcak günlerde kendimizi daha iyi hissetmek ve vücudumuza dikkat etmek için yapılması gerekenlerden bazılarını sıraladı:

Hafif ve sağlıklı yiyecekleri tercih edin: Mevsim gereği pek çok meyve ve sebzenin en lezzetli olduğu dönemdeyiz. Birbirinden sağlıklı yiyeceklerle öğünler hazırlanabilir, temiz bir şekilde beslenilebilir. Küçük porsiyonlarda sık yemek ağırlık çökmesini engellerken metabolizmayı da hareketli tutabilir. Hava da sıcak olduğu için meyve ve sebzenin bol su içerenlerinden yana tercih yapılabilirsiniz.

Bol su için: Havaların ısınmasıyla vücut kış aylarına göre daha çok suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle bol bol su içilmeli ve vücudun susuz kalması engellemelisiniz. Terleme ile kaybettiğiniz tuz ve mineralleri yerine koymak için her gün bir şişe maden suyu içmeniz de faydalı olacaktır.