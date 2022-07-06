Yaz aylarında tatile gitmeyi çözüm olarak görmeyenler için uzun ömürlü ve kullanışlı klima modelleri

Yaz aylarında kavurucu sıcaklar devam ederken evde rahat bir nefes almanın en iyi yolu klima çalıştırmak oluyor. Klima sahip olduğu teknolojisi sayesinde evin havasında iklimlendirme yaparak havayı soğutma veya ısıtma imkânı veriyor. Özellikle ekstrem yaz sıcaklarında önemi daha fazla anlaşılan bu ürün, hem konfor ürünü hem ihtiyaç oluyor. Klima almayı düşünen ve "Evime hangi klimayı alacağıma bir türlü karar veremiyorum." diyenler için birbirinden kaliteli klima modelleri seçtik. İşte detaylar!

1. Küçük ama etkili: Samsung AR35 White A++ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

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Samsung AR35 White A++ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima, hızlı soğutma özelliği ile evinizin havasını anında değiştirir. Sahip olduğu HD filtreler ile evin içindeki toz, kirletici maddeler, polen, küf sporları ve evcil hayvan kepeği gibi malzemeleri temizleyerek daha ferah bir hava solumanızı sağlar. Sessiz çalışma özelliği sayesinde ise geceleri rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur. Ayrıca ürünün iyi uyku modu, uyku döngüsünün farklı modlarına göre çeşitli iklimlendirme programları uygulayarak ideal koşulları oluşturmak üzere çalışır.

2. Düşük enerji tüketimiyle etkili soğutma: Baymak Elegant Plus 12 A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima

A++ enerji sınıfı olan Baymak Elegant Plus Duvar Tipi Inverter Klima, uzun ömürlü ve iyi kalite bir klima arayanlar için ideal ürünler arasında yer alıyor. Klimalar, oda büyüklüğüne göre farklı BTU değerlerine sahip olabiliyor. 12000 BTU olan ürün, standart bir oda veya ofisi soğutabilecek güçte performans sunuyor. Bütçe dostu cihaz, elektrik tüketimini minimumda tutarak etkili bir soğutma almanızı sağlıyor. Inverter özellikli klima, kompresör hızını düzenleyerek soğutucu gaz akış hızını istediği gibi değiştirebiliyor. Bu sayede istenilen sıcaklığa erişildiğinde sıcaklık dalgalanması yaşanmasına engel oluyor.

3. "Anında soğusun istiyorum." diyenlere: Mitsubishi Heavy Silver Serisi A Enerji Sınıfı 15.000 BTU Inverter Klima

Hem kışın hem yazın kullanıma uygun Mitsubishi Heavy Silver Serisi Inverter Klima, "Evim hızlıca soğusun istiyorum." diyenler için oldukça iyi bir tercih olabilir. Tek tuşa basarak anında serinliğin keyfini çıkarabileceğiniz ürün, 15000 BTU soğutma gücü ile geniş alanlarda bile çok etkili. Inverter özelliği sayesinde ortamın sıcaklık değerlerini sabit tutabilen klima, sıcaklık dalgalanmalarının önüne geçerek daha rahat bir kullanım sunuyor. Kompakt tasarımıyla fazla yer kaplamayan ürün, elektrik kesintileri sonrası otomatik olarak aynı ayarlardan çalışmaya devam ediyor.

4. Wi-Fi üzerinden kontrol edin: VESTEL Flora Doğa 122 Wi-Fi A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Yaz mevsiminde sürekli ve aralıksız olarak çalışan klimanın hem uzun ömürlü olması hem inverter özellikli olması tercih edilir. Vestel R32 Flora Doğa 122 Inverter Duvar Tipi Klima, inverter özelliği sayesinde hem ısı dalgalanmalarının önüne geçer hem enerji tasarrufu sağlar. Son teknoloji özelliklere sahip cihaz, kullanıcı için iyi bir ürün deneyimi sunar. 12000 BTU değeri sayesinde 19.8 ile 26.4 metrekare arasındaki alanları ısıtma ve soğutmada etkili olur. Wi-Fi özelliği sayesinde klimayı, mobil cihazlar üzerinden rahatlıkla kontrol edilerek çalıştırabilirsiniz.

5. Serinletirken tasarruf yaptıran klima: Bosch Climate 3000i A++ 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Split Klima

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12000 BTU kapasitesi ve inverter teknolojisi ile A++ enerji verimliliğinde iklimlendirme imkânı veren Bosch Climate 3000i Duvar Tipi Inverter Split Klima, uzun ömürlü klima arayanlar için ideal seçeneklerden biri oluyor. Sessiz mod ile 20 dB ses aralığında çalışabilen ürün sayesinde rahatça uyumanıza olanak tanıyor. Cihaz, "Beni takip et." fonksiyonu ile doğrudan üzerinize üflemeyi engelleyerek akış yönünü otomatik olarak ayarlıyor. Yüksek yoğunluklu filtresi i-clean teknolojisi ile bakterileri %99 oranında temizliyor. Easy mobil uygulaması ile online olarak cihazı kontrol edebilir, siz daha eve gelmeden evinizin havasını değiştirebilirsiniz.

6. Geniş salonlara klima arayanlara: Airfel A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

A++ enerji tasarrufu ile çalışan Airfel Inverter Duvar Tipi Klima, 19000 BTU soğutma kapasitesi ve 17060 BTU ısıtma kapasitesi sunar. Otomatik dikey üfleme özelliği sayesinde oda sıcaklığında oluşan dalgalanmaların önüne geçerek havayı homojen şekilde dağıtır. Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketen klima, inverter fonksiyonu ile düşük enerji tüketimine katkı sağlarken turbo modu ile ani ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına karşılık verir. 18000 BTU'luk gücü ile geniş alanlarda iklimlendirme imkânı vererek büyük salonlarda kullanıma uygun olur.

7. Yüksek kapasiteli ve uygun fiyatlı: Altus ALK 1840 A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Yüksek kapasiteli ve enerji tasarruflu inverter klima arayanlar için ideal bir seçenek olarak Altus ALK 1840 Inverter Duvar Tipi Klima karşımıza çıkıyor. 18000 BTU gibi yüksek bir kapasiteyle çalışan cihaz, geniş salonlarda veya küçük evlerin tamamını serinletmek için kullanılabiliyor. Geniş ofislerde de randıman veren ürün, inverter teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketiyor. Genellikle yaz dönemlerinde tercih edilen klima, kışın ısıtma fonksiyonu ile önem kazanıyor. Bu sebeple klima alırken çok yönlü düşünerek bütün ihtiyaçları karşılayabilen bu ürünü incelemenizi öneriyoruz.

8. Teknoloji ve estetik görünüm bir arada: Arçelik Ekolojik A++ 18000 BTU Duvar Tipi Klima

İşten eve geldiğiniz anda ise ev serinlemiş olsun isteyen biriyseniz sıradaki önerimiz size göre olabilir. Mobil cihazlardan etmekten ziyade bir cihaza otomatik kurallar ekleyebildiğinizi düşünün. Arçelik Ekolojik A++ Duvar Tipi Klima, HomeWhiz uygulaması ile internet üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Hatta oluşturduğunuz kurallara göre cihazın, belli saatlerde otomatik çalışması veya kapanması sağlanıyor. İlk kademede %20'ye kadar enerji tasarrufu sunan ürün, ikinci kademede bu etkiyi %40'a kadar arttırabiliyor. İzleme fonksiyonu ile kullanıcıyı takip ederek doğrudan üzerine hava üflenmesini engelleyen klima, aynı zamanda tek tuşla yumuşak hava akış fonksiyonuna geçebiliyor.

9. Geniş alanları soğutmak isteyenlere: Samsung Premium A++ 24000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima

Sessiz ve huzurlu bir ortam için üretilen Samsung Premium Inverter Duvar Tipi Klima, hem düşük ses teknolojisi hem hızlı soğutma moduyla dikkat çekiyor. Dijital Driver Boost teknolojisiyle %43 oranında odanın daha hızlı şekilde soğumasını sağlıyor. Gelişmiş tasarımı sayesinde %15 daha büyük fan ve %31 daha geniş kanatçıklara sahip olan ürün, bu sayede soğuk havayı geniş alanlara etkili şekilde yayabiliyor. Otomatik temizleme moduyla eşanjördeki nem ve tozu temizlemek için ürünün iç fanını çalıştırabiliyor, makine içerisinde olabilecek nem ve küf oluşumu engelleyebiliyorsunuz. Cihazın yoğun ve etkin filtresi ise oda içerisindeki havayı temizliyor.

10. Evinize serinliği getiren ürün: Vestfrost 18000 BTU A++ Inverter Klima

24 dB gibi düşük bir ses seviyesinde çalışabilen Vestfrost Inverter Klima, A++ enerji tasarrufu ile evinize serinliği getiriyor. 19500 BTU soğutma, 18000 BTU ısıtma kapasitesi ile hava iklimlendirmesini geniş alanlarda dahi hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Kompresör koruma moduna sahip olan ürün, yüksek-düşük voltaj koruma modu sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Renkli ekranından çalışma durumu hakkında detaylı bilgi sunarken uzaktan kumanda sayesinde rahatça kontrol edilebiliyor. Altı kademeli fan hızı ve buz çözme özelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?