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Yaz aylarında turizmde patlama bekleniyor

06.02.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Alman hükümetinin turizm sorumlusu Bareiss, yaz tatili için umutlu konuştu.

Bareiss'a göre, aşı ve hızlı testler sayesinde Mayıs’tan sonra seyahat koşulları oluşak ve yazın tatile gidenlerin sayısında patlama yaşanacak.Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yazı tatil beldeleri yerine evlerinde geçirmek zorunda kalan Almanlara, Hükümetin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiss'ın açıklamaları önümüzdeki yaz için ümit oldu.

Bareiss, Nisan ayına denk gelen Paskalya tatilinden sonra bir rahatlama beklendiğini belirterek Mayıs ayındaki Hamsin Yortusu tatilinde ülke içinde seyahate çıkma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Yaz aylarında ise "Tatil seyahatlerinde bir patlama olacağını düşünüyorum" diye konuşan Bareiss, turizm sektörünün kış ve ilkbahardaki maddi kayıplarının bir kısmını yaz sezonunda telafi edebileceğini kaydetti.

Aşıların artması ve hızlı korona testleri sayesinde tatil seyahatlerinin kademeli olarak mümkün olabileceğini ifade eden Bareiss, "Tabii ki, 2021 hâlâ bir kriz yılı olacak" dedi. Bareiss yılın yarısından itibaren başta Almanya ve Avrupa'da, daha sonra da uzak ülkelerde tatil yapmanın mümkün olmasını beklediğini de kaydetti.

Almanya'da halk arasında seyahat etme arzusunun genel olarak yüksek olduğuna işaret eden Bareiss, seyahat şirketlerini de iflas tehlikesi beklemediğini söyledi. Almanya'da turizm sektörünün son 10 yılda büyük bir atılım sergilediğine dikkat çeken yetkili, önümüzdeki süreçte hızla perspektif oluşturulması durumunda sektörün yeniden eski gücünü kazanabileceğini ifade etti.

Geçen yıl kısıtlamalar nedeniyle otel konaklamalarının yüzde 40 oranında düştüğü Almanya'da pandeminin başlangıcında oluşturulan ekonomik istikrar fonundan otellerin yanı sıra havayolu şirketi Lufthansa, TUI ve FTI gibi çok sayıda turizm şirketi de yararlandı.

Reuters/TY,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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